OPPO Reno Ace 2 wejdzie na rynek w kwietniu

Rok temu OPPO Reno Ace odniosło w Chinach duży sukces. Producent idzie za ciosem - jego następca trafi na rynek już w kwietniu. Co o nim wiemy?

Nowy smartfon Oppo nosi nazwę Reno Ace 2. Szef marki, Brian Shen, opublikował w chińskiej sieci społecznościowej Weibo informację o premierze w przyszłym miesiącu, pochwalił się także, że będzie to telefon "lekki jak piórko". Niestety, przecieków na jego temat nie ma zbyt wiele - większość informacji to domyły. Ponieważ ma być to smartfon z obsługą 5G, a poprzednik korzystał z procesora Snapdragon 855, spodziewamy się tu Snapdragona 865. Reno Ace był pierwszy telefonem marki ze wsparciem dla szybkiego ładowania 65W SuperVOOC 2.0. Pojawiła się ona także w modelach Find X2 oraz Find X2 Pro, a więc i tutaj nie powinno jej zabraknąć. Czy istnieje możliwość, że będzie jeszcze lepsza? Nie - telefon został certyfikowany w 3C i tam występuje takie samo, szybkie ładowanie.

Z tyłu urządzenia znajdzie się okrągłe pole na obiektywy aparatu tylnego - tu również brak konkretnych informacji, ale będą to z pewnością mocne obiektywy, jak na flagowca przystało. Render pokazuje cztery - jeden z nich to z pewnością sensor głębi. Na przedzie widzimy niewielki notch, w którym umieszczono pojedynczy obiekty aparatu przedniego. Telefon będzie działać pod kontrolą systemu Android 10. I w sumie to wszystko, co wiemy na ten temat. Pozostaje tylko pytanie, czy Reno Ace 2 będzie dostępne globalnie, czy też jego sprzedaż będzie odbywać się wyłącznie na rynku chińskim?

