OPPO Reno3 Pro 5G na kolejnych renderach

OPPO na rynku europejskim jest obecne dopiero od niemal roku, ale zaliczyło bardzo udany start, dzięki czemu firma jest już rozpoznawalna. Po premierze innowacyjnych modeli Reno i Reno Zoom z innowacyjną płetwą przyszedł czas na kolejne konstrukcje, a także telefony wyposażone w modem sieci 5G.

Sieć 5G rozwija się w zawrotnym tempie. W niektórych częściach świata użytkownicy mogą już wykorzystywać dobrodziejstwa sieci kolejnej generacji. Na rynku pojawia się także coraz więcej telefonów z obsługą 5G. W ich produkcje zaangażowały się takie firmy, jak Samsung, Motorola, Xiaomi, Huawei i OnePlus. Do gry dołącza także OPPO, które wprowadzi na rynek przystępny cenowo model Reno3 Pro z modemem 5G dual-mode jeszcze w tym roku.

O smartfonie wiemy już całkiem sporo. Reno3 Pro konkurować będzie głównie z Xiaomi K30 oraz Realme X50. Producent chwiali się, że Reno3 Pro będzie najcieńszym smartfonem z dwuzakresowym modemem 5G w swoim segmencie cenowym. Urządzenie wyposażone zostało w całkowicie szklaną obudowę o grubości zaledwie 7,7 mm w najcieńszym miejscu. Jak na urządzenie z modemem 5G to spektakularne osiągnięcie.

A first look at OPPO Reno3 Pro 5G - it will feature a glass body with a thickness of just 7.7mm (excluding the lens), which may just be the thinnest dual-mode 5G phone in it’s price segment. ???? pic.twitter.com/KD9goOTD6b