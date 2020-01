OPPO Reno3 Pro może mieć aparat selfie z dwoma obiektywami

W sieci pojawiły się przecieki, sugerujące, że globalny wariant Oppo Reno 3 będzie wyposażony w dwa obiektywy aparatu przedniego.

Nowości dotyczące globalnej edycji Oppo Reno 3 Pro nie są oczywiście oficjalne, zaś ich źródłem są trzej użytkownicy Twittera - Mrwhosetheboss, Aurn Maini oraz Mukul Sharma. Pierwszy z nich poinformował świat, że smartfon Oppo będzie wyposażony w dwa obiektywy aparatu przedniego. A konkretnie - mają być to obiektywy 44Mpix + 2 Mpix. Drugi - że rozwiązanie to jest szykowane dla globalnego wariantu Reno 3 Pro 5G. Trzeci z kolei zamieścił z kolei zdjęcie - ilustruje ono ten tekst. I to właśnie jest prawdopodobnie omawiany telefon. Wskazuje na to zresztą taka sama tapeta, jak w Reno 3 Pro, podobnie ulokowane jest również miejsce na obiektywy.

Oczywiście nie jest to pierwszy na świecie telefon z dwoma obiektywami aparatu przedniego. Realme X50 5G oferuje zestaw 16 + 8 Mpix. Tutaj jednak aparat przedni będzie lepszy, co w połączeniu z mocną specyfikacją wariantu na rynek chiński - ośmiordzeniowy Snapdragon 765G (2,4 GHz), 8GB RAM.,128GB pamięci - daje nam solidny model, którego zakup warto rozważyć.

Źródło: Twitter