OPPO Reno3 Pro - najcieńszy smartfon 5G na rynku

Zapowiedziany przez Oppo smartfon będzie jak na razie liderem pod względem niewielkiej grubości.

Im bardziej rozpowszechnia się 5G, tym bardziej producenci chcą wykorzystać ten standard w swoich telefonach. W chwili obecnej wiele czołowych marek - jak Samsung, OnePlus, Huawei czy Xiaomi - oferuje smartfony "zwykłe" i w wariancie z obsługą 5G. Pojawiają się także zapowiedzi telefonów mających tylko i wyłącznie jego obsługę - jak Redmi K30 czy Realme X50. Jest to tzw. 5G dual-mode. Co to oznacza? Gdy sieć 5G jest w zasięgu, telefon z niej korzysta, a jeśli wychodzi spoza obszaru, gdzie jest ona dostępna, przełącza się samoczynnie na 4G.

Oppo zaprezentowało na Twitterze pierwszą grafikę swojego nowego modelu - Reno 3 Pro. Będzie to najcieńszy z telefonów 5G znajdujących w chwili obecnej na rynku. Bez bumpera obiektywu aparatu, grubość urządzenia wyniesie zaledwie 7,7 mm, a z bumprerm będzie ok. 3 mm większa. Dowiedzieliśmy się, że model ten będzie cechował się niewielkimi ramkami i zaokrąglonymi krawędziami. Niestety, poza tym nie wiemy nic na temat specyfikacji - jednak wkrótce będzie ona znana, ponieważ już w grudniu nowy przedstawiciel serii Oppo Reno ma pojawić się na chińskim rynku.