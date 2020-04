OPPO Reno3 od jutra w Polsce

Już jutro będzie można nabyć w Polsce smartfon OPPO - Reno 3. Producent określa go jako „wyraźnie ujmujący”.

Telefon Reno3. Pod koniec grudnia ub. roku był dostępny w przedsprzedaży w Chinach, gdzie zamówiło go wówczas 1,46 mln użytkowników. Parę miesięcy później wkracza do polski, a jego zalety to m.in. aparat tylny z czterema obiektywami. Główny ma rozdzielczość 48 MP ( matryca 1/2.0’, f/1.7), a towarzyszą mu teleobiektyw 13 MP (f/2.4, 5x hybrydowy zoom), obiektyw ultraszerokokątny 8 MP (119°, f/2.2) oraz obiektyw monochromatyczny 2 MP (f/2.4). Dzięki zastosowaniu matrycy Sony IMX586 możliwe jest wykonywanie zdjęć w rozdzielczości 108 MP. Mechanizm Ultrastabilizacja 2.0 pozwala na pracę w dwóch trybach: codziennym i ekstremalnym. W obu przypadkach ich zadanie to ulepszenie stabilności oraz ostrości materiałów wideo. Technologia OPPO Screen Image Engine (OSIE) to z kolei oprogramowanie mające optymalizować efekty wizualne nagrań dla sieci społecznościowych, jak Instatories i TikTok.

Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, OPPO Reno3 ma 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci ROM. Używa procesora MediaTek Helio P90 (2x2,2 GHz + 6x2,0 GHz). Działa pod kontrolą systemu Android 10 z autorska nakładką ColorOS 7. Oferuje ona m.in. tryb gry, który ma zoptymalizować ustawienia pod kątem cyfrowej zabawy. Wyświetlacz to AMOLED o wielkości 6,4". Pokazuje obraz w rozdzielczości 2400x1800 pix. Urządzenie ma wagę 171 g, a jego grubość to zaledwie 171 g. Telefon OPPO Został wyceniony na 1599 złotych i ma być dostępny w ofercie wszystkich partnerów handlowych OPPO, czyli sieci MediaMarkt, Media Expert, NEONET, RTV Euro AGD oraz x-kom, a także w strefie marki w serwisie Allegro. Można będzie także natrafić na niego w propozycjach abonamentowych sieci T-Mobile oraz Plus.

Warto wspomnieć, że Reno 3 może poszczycić się kilkoma certyfikatami: TÜV Rheinland Low Blue Light Certification (redukcja szkodliwego dla wzroku światła niebieskiego), TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System Certification, HD Netflix oraz Dolby Atmos.