OPPO Watch w końcu w Polsce! Promocyjna cena zwala z nóg

Pierwszy od dawna smartwatch w Polsce z Wear OS wchodzi na rynek. Czy jest to godny konkurent dla droższego zegarka firmy Apple? Specyfikacja i promocyjna cena nie pozostawia złudzeń.

OPPO to firma specjalizująca się w produkcji smartfonów i słuchawek. Do tej pory realnie odpowiadała na potrzeby konsumentów, na co dowodem jest niejeden sukces na ich koncie. OPPO Watch to pierwszy smartwatch tej firmy, a i wygląda na to, że jest to od razu strzał w dziesiątkę.

Pierwszy smartwatch z Wear OS

OPPO Watch dostępny będzie w dwóch wersjach 46 mm oraz 41 mm. Gadżet ten został stworzony dla najbardziej wymagających użytkowników łączących życie prywatne z zawodowym. System operacyjny Wear OS ma umożliwić dostęp do wszelkich aplikacji oraz usług Google i będzie działać na telefonach z systemem Android 6.0 lub wyższym (z wyjątkiem edycji Go) lub iOS 12.0 lub wyższym. Czy to w takim razie pierwszy realny konkurent Apple Watch - tylko dwa razy tańszy? Wygląda na to, że tak.

Jedną z ważniejszych funkcji jest obsługa Google Pay i NFC, za pomocą których bez problemu zapłacimy bezdotykowo w sklepie. Dzięki wbudowanym głośnikom i mikrofonowi można będzie prowadzić rozmowę telefoniczną tylko za pomocą zegarka na ręku - chociaż póki co smartfon musi znajdować się w niedalekiej odległości.

Jak długa jest praca akumulatora?

Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii bateria OPPO Watch 46 mm ma działać nawet przez 36 godzin, a w trybie oszczędzania energii nawet przez 21 dni. W sytuacji rozładowania, zegarek jest wyposażony w szybkie ładowanie, a nie jest to standardem wśród smartwatchów. Według specyfikacji wystarczy podłączyć sprzęt na 15 minut, by działał przez kolejne 16 godzin. Mniejszy wariant zegarka wyposażony zostanie w akumulator pozwalający do 24 godzin pracy, lub w trybie oszczędzania energii do 14 dni. To całkiem niezła propozycja, biorąc pod uwagę, że Apple Watch 5 według producenta działa tylko przez 18 godzin przy normalnym użytkowaniu.

Jeżeli tego wszystkiego nam mało, to OPPO Watch może służyć jako osobisty trener. Został wyposażony w 5 trybów treningowych, takich jak spacer, jazda rowerem, pływanie, bieg rekreacyjny czy bieg na spalanie tłuszczu. Przy okazji może śledzić nasze położenie za pomocą GPS+GLONASS, co sprawia, że będziemy bacznie śledzić własne statystyki aktywności fizycznej. Posiada również system stałego monitorowania pulsu i na bieżąco informuje o wszelkich niestandardowych pomiarach.

A co z wyglądem?

Na pierwszy rzut oka jest podobny do swojego konkurenta, jednak jest to tylko złudzenie. Wyrazisty, trójwymiarowy ekran AMOLED wyświetla pełną paletę barw DCI-P3. W droższej wersji zagęszczenie pikseli wynosi 326 PPI przy przekątnej 1,91 cala, dzięki czemu wyświetlane informacje są dobrze widoczne nawet w pełnym słońcu, a w tańszej 301 PPI przy 1,6 cala. Zegarki będą dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych. Wariant 46 mm wykonany ze stopu aluminiom serii 6 000 w kolorze czarnym lub złotym, a 41 mm w opcji czarnej lub różowej.

Promocyjna cena na start!

Regularne ceny zegarków wynoszą 1299 zł za model OPPO Watch 46 mm i 999 zł za model OPPO Watch 41 mm.

W ramach specjalnej przedpremierowej propozycji, smartwatche OPPO będą dostępne w dniach 31.08 – 06.09 w promocyjnych cenach: 1149 za wersję 46 mm i 899 za wersję 41 mm. Oferta obowiązywać będzie we wszystkich kanałach sprzedaży.

