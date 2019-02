OPPO oficjalnie debiutuje w Polsce

Marka OPPO, obecna na ponad 40 rynkach i od przeszło 11 lat tworząca unikalne technologie na rynku mobile, wchodzi dzisiaj na polski rynek ze zróżnicowaną ofertą, która ma trafić w gusta i oczekiwania szerokiej grupy odbiorców. Do sklepów trafią aż trzy różne linie smartfonów OPPO – seria Find, RX i AX,.

NoweOPPOwieści pisane smartfonem

Już od 31 stycznia urządzenia OPPO będą dostępne także dla polskich konsumentów. Umowy z partnerami takimi jak AB. S.A, NTT S.A., ABC Data S.A. czy TelForceOne S.A. zapewnią szeroką dystrybucję, a współpraca z S.B.E. Polska zadba o wysokiej jakości wsparcie posprzedażowe.

"Polska to dla nas bardzo ważny rynek - w końcu mamy tu do czynienia z ponad 24 mln użytkowników smartfonów, którzy doskonale wiedzą, czego oczekują od sprzętu” – mówi Leo Li, Dyrektor Zarządzający OPPO Polska. „Przede wszystkim zależy nam, by Polacy poznali nasze produkty - docenili ich jakość, wykonanie i technologię. W ciągu ostatnich lat wprowadziliśmy wiele rewolucyjnych technologii na rynek smartfonów, uwzględniając jednocześnie estetykę i piękno wzornictwa. Dzięki temu plasujemy się w czołówce pod względem sprzedaży na całym świecie. Chcemy, by OPPO było ulubioną marką smartfonów Polaków.”

OPPO przygotowało dla Polaków smartfony w różnych przedziałach cenowych.

OPPO Find X

Flagowy model OPPO Find X to jeden z najbardziej innowacyjnych i najlepiej wyglądających smartfonów na rynku. Posiada imponujący wyświetlacz o rekordowym współczynniku wypełnienia frontu urządzenia - aż 93,8%. Taki wynik udało się osiągnąć dzięki ukryciu aparatów i innych sensorów w przesuwnym mechanizmie. W Find X znajdziemy m.in wysuwany moduł z zaawansowanymi kamerami: przednią z matrycą o rozdzielczości 25 Mpx oraz tylnymi 16 i 20 Mpx. By włączyć kamerę, wystarczy wcisnąć ikonę aparatu lub przesunąć palcem po powierzchni ekranu – wówczas moduł automatycznie wysuwa się z obudowy smartfona. Aparaty wyposażone są w lampę błyskową oraz optyczną stabilizację obrazu. Zaawansowane kamery wspierane są przez sztuczną inteligencję, która rozpoznaje scenerię ujęcia i dopasowuje najlepsze ustawienia.

OPPO Find X

Wewnątrz OPPO Find X znajdziemy 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 845 z układem graficznym Adreno 630 oraz wbudowaną pamięć 256 GB. 6,42-calowy wyświetlacz SuperAMOLED Panoramic Arc Screen o rozdzielczości 2340 x 1080 i zagęszczeniu 401 pikseli na cal zamyka się w proporcjach 19,5:9. Dzięki opatentowanej i certyfikowanej przez TÜV technologii SuperVOOC, wystarczy 35 minut, by naładować smartfon do pełna. Całość zamknięto w zgrabnej konstrukcji, którą wyróżnia minimalistyczne, ale odważne wzornictwo. OPPO stworzyło także specjalną edycję smartfona we współpracy z Lamborghini, która nie tylko zachwyca innowacyjną konstrukcją, ale także designem nawiązującym do motoryzacyjnych dzieł tej luksusowej marki.

OPPO Find X będzie dostępny w kolorach niebieskim i czerwonym w cenie 3699 PLN. OPPO Find X Automobili Lamborghini Edition to koszt 7299 PLN.

RX17 Pro oraz RX17 Neo

Seria RX to smartfony, które zyskały miano najlepiej sprzedających się modeli w 2016 i 2017 roku. W polskiej ofercie znajdziemy urządzenia w dwóch wariantach – RX17 Pro oraz RX17 Neo.

Oba smartfony z serii RX posiadają ekran AMOLED o przekątnej 6,4” z ukrytym czytnikiem linii papilarnych, proporcjach 19,5:9 a także wcięciem w kształcie kropli wody. W nim ukryto przedni aparat o rozdzielczości 25 Mpx. Dzięki takiemu designowi inżynierom OPPO udało się uzyskać równie wysoki współczynnik wypełnienia frontu urządzenia ekranem wynoszący aż 91,5%. Co istotne na pokładzie obu smartfonów znajduje się aż 128 GB pamięci na pliki użytkownika.

OPPO RX 17 Pro

OPPO RX 17 Pro to flagowy model serii RX, który jest wyposażony w aparaty 20 Mpx i 12 Mpx z inteligentną przysłoną o wartościach F1.5/F2,4 automatycznie dostosowującą się do warunków oświetlenia, dzięki czemu idealnie sprawdza się do wykonywania zdjęć w nocy. Dodatkowo aparat 20 Mpx jest wyposażony w optyczną stabilizację obrazu i moduł soczewki składający się z 7 elementów, co pozwala uchwycić jaśniejsze kadry. Oferuje także szybką technologię ładowania SuperVOOC, dzięki której w zaledwie 10 minut telefon zostanie naładowany do 40%. RX17 Pro jest także wyposażony w szkło ochronne Corning Gorilla Glass 6.

OPPO RX17 Neo

OPPO RX17 Neo to smartfon z podwójnym aparatem 16 Mpx i 2 Mpx. W środku znajduje się ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 660 o taktowaniu 2,2 GHz wraz z 4GB pamięci operacyjnej – dzięki takiemu zestawieniu smartfon działa płynnie i wydajnie.

RX17 Pro będzie dostępny w gradientowych odcieniach zieleni lub fioletu w kwocie 2599 PLN. RX17 Neo w kolorach rubinowej czerwieni lub kosmicznego błękitu to koszt 1499 PLN.

OPPO AX7

Kolejną odsłoną produktową OPPO w Polsce jest model OPPO AX7. To smartfon, który oferuje bardzo dobrą specyfikację przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjnej ceny. Powinni zwrócić na niego uwagę ci, którym zależy na smartfonie z pięknym wzornictwem, pozwalającym na wielogodzinną pracę. Zalety to bateria 4230 mAh, 6.2” ekran, 64 GB miejsca na dane oraz trzy aparaty. AX7 to także aparat do selfie o rozdzielczości 16 Mpx. Tylne kamery zostały z kolei wyposażone w sensory 13 Mpx + 2 Mpx a wytrzymała obudowa jest pokryta szkłem Gorilla Glass, co zwiększa odporność na zadrapania.

OPPO AX7

OPPO AX7 będzie dostępny w kolorach złotym lub niebieskim w cenie 999 PLN.

Smartfony OPPO będą dostępne w polskich sklepach (x-kom, RTV Euro AGD, strefa marki OPPO na Allegro) oraz w ofercie największych operatorów telefonii komórkowej – Orange, Play oraz T-Mobile.