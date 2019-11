OPPO ogłasza międzynarodową aktualizację do ColorOS 7 i Androida 10

OPPO zdradziło swoje plany co do aktualizacji smartfonów do Androida 10.

Prezentacja nowej wersji systemu operacyjnego Android zawsze wprowadza na rynku wiele zamieszania, ale przy okazji jest świetnym sprawdzianem dla producentów. Od razu widać, która z firm stara się, aby zapewnić jak najlepsze wsparcie dla swoich urządzeń. Wytwórcy sprzętu ciężko pracują, aby wprowadzić stosowne aktualizacje do jak największej liczby modli. Źródło: OPPO OPPO ogłosiło niedawno, że zamierza zaktualizować swoje smartfony do ColorOS 7 - nowej wersji autorskiej nakładki graficznej opartej na Androidzie 10. Pierwsza informacja pojawiła się już kilka dni temu w Chinach. Teraz oficjalnie dowiadujemy się o planach aktualizacji na rynku międzynarodowym. ColorOS 7 jest sporą zmianą w stosunku do poprzedniej wersji interfejsu użytkownika od OPPO. Producent wykorzystuje Infinite Design - lżejszą wersję nakładki, której grafika jest bardziej płaska i z mniejszą ilością animacji oraz przejść, które zakłócają interakcję z urządzeniem. Producent postawił sobie za cel zmniejszenie zaangażowania użytkownika w proces obsługi urządzenia. Efektem jest nowy system ColorOS, który wymaga mniejszej ilości kliknięć, aby dostać się do najbardziej potrzebnych funkcji. Dodatkowo całość została przeprojektowana tak, aby wszystkie najważniejsze elementy znajdowały się w zasięgu kciuków. To istotna informacja, ponieważ dzisiejsze smartfony mają bardzo duże ekrany i ciężko je obsłużyć jedną ręką. Źródło: OPPO Producent postanowił zmodyfikować ikonki systemowe. Na podobne rozwiązanie zdecydowało się Xiaomi podczas implementacji MIUI 11. ColorOS 7 to także nowe tapety, efekty dźwiękowe oraz specjalne treści dla niektórych rynków. Podczas prezentacji położono nacisk na Indie. Użytkownicy tego kraju otrzymają Hawa Mahal Live Wallpapers - spersonalizowane tapety zmieniające się w ciągu dnia. Źródło: OPPO Co ważne ColorOS 7 jest w 100 procentach zgodny z trybem ciemnym systemu Android 10. To istotne, ponieważ poprzednia wersja ColorOS 6 posiada bardzo jaskrawą kolorystykę. ColorOS 7 to także szereg zmiana, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Producent zadbał o dużo lepszą optymalizacje całego systemu, dzięki czemu smartfony po aktualizacji znacząco przyśpieszą. OPPO rozpocznie proces aktualizacyjny od wypuszczenia ColorOS na modele Reno i Reno 10x Zoom. Później aktualizacja pojawi się na Oppo Reno 2 i F11. W 2020 roku uaktualnienie otrzymają nieco starsze i tańsze modele. Źródło: xda-developers