OPPO pokazuje smartfona z wyświetlaczem "Waterfall"

OPPO zdobyło globalną sympatię dzięki pokazanemu w ubiegłym roku modelowi Find X - został stworzony z dwóch tafli szkła i panoramicznego wyświetlacza, ma wysuwany moduł aparatu. Naprawdę świetny design oraz rozwiązania technologiczne zasługują na uwagę, jednak na tym producent nie poprzestał. Shen Yiren Brian, jedna z najważniejszych postaci w OPPO, zaprezentował na firmowym Twitterze zdjęcia bliżej niesprecyzowanego modelu z wyświetlaczem o nazwie "Waterfall" (czyli "wodospad". Co jest w nim innowacyjnego? Otóż gdy dobrze przyjrzeć się zdjęciom, widać wyraźnie, że wyświetlacz nie tylko wypełnia całkowicie przód urządzenia, ale również "rozlewa" się na jego boczne krawędzie.

Taking borderless smartphone innovation to new heights, we're thrilled to give you a first look at 'Waterfall Screen' technology. ????



What do you think the screen-to-body ratio is on this prototype? ???? pic.twitter.com/99AQKh9ZgH