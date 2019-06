OPPO prezentuje aparat do selfie ukryty pod ekranem i MeshTalk

Podczas targów telekomunikacyjnych MWC Szanghaj 2019, OPPO zaprezentowało przełomowy aparat Under-Screen Camera (USC). Producent pokazał także technologię komunikacji zdecentralizowanej - MeshTalk, umożliwiającą wymianę wiadomości tekstowych, komunikatów głosowych, czy też nawiązywanie połączeń pomiędzy urządzeniami OPPO znajdującymi się od siebie w odległości do 3 km. Wszystko to bez potrzeby korzystania z sieci komórkowej, Wi-Fi czy funkcji Bluetooth.

- Chcąc dostarczać użytkownikom na całym świecie kompleksowych i immersyjnych doświadczeń OPPO kładzie ogromny nacisk na rozwój innowacyjnych produktów i rozwiązań – mówi Product Manager OPPO, Qiao Jiadong. - USC i MeshTalk stanowią część naszej wizji przyszłości opartej na promowaniu technologicznego rozwoju branży. Nasze technologiczne innowacje widzimy jako sposób na przesuwanie granic wyobraźni przy jednoczesnym otwieraniu drzwi dla szerokiej gamy możliwych zastosowań komercyjnych – dodaje.

Aparat selfie ukryty pod ekranem – jeszcze bardziej wciągające wrażenia

USC to przełomowe rozwiązanie OPPO przeznaczone dla smartfonów najnowszej generacji. Dzięki „wtopieniu” przedniej kamery w ekran, użytkownicy mogą cieszyć się pełnym wyświetlaczem, który oferuje jeszcze lepsze wrażenia wizualne – tym bardziej, że całość zamknięta jest w spójnej, gładkiej obudowie. Nowatorskie rozwiązanie pozwala także wyświetlać treści, przechwytywać i zapisywać całe strony, korzystać z całego wachlarza funkcji aparatu, odblokowywania za pomocą rozpoznawania twarzy i połączeń wideo.

Stworzony przez OPPO najnowszy pełnoekranowy wyświetlacz z technologią USC wyposażony został w moduł aparatu, który wychwytuje większą ilość światła. Wykonano go z materiału o dużej transparentności, który w połączeniu z systemem kontroli stref, sprawia, że przepuszczalność światła przez ekran jest większa. Całość wspierają dostosowane do rozwiązań OPPO algorytmy redukujące rozmycie obrazu oraz kontrolujące balans bieli. Dzięki temu technologia USC pozwala amatorom fotografii korzystać z pełni możliwości aparatu, włączając w to takie funkcje jak tryb Smart Beauty czy filtry (także te, które pojawią się w przyszłości).

- Dzisiejsze smartfony oferują coraz więcej funkcji, więc rosną także potrzeby konsumentów, którzy oczekują coraz pełniejszych, bezramkowych ekranów. Poczynając od designu „kropli wody”, przez wysuwane moduły aparatów, po ogłoszoną dziś technologię USC, OPPO nieustannie szukazłotego środka między „smukłym i lekkim” a „pełnym ekranem” - powiedział Qiao Jiadong. - Mamy nadzieję, że dzięki technologii USC, zapewnimy użytkownikom najwyższej jakości „prawdziwie pełny ekran”

MeshTalk- komunikacja poza siecią

Podczas targów MWC Szanghaj 2019, OPPO zaprezentowało także zupełnie nową, opatentowaną technologię komunikacji zdecentralizowanej MeshTalk. To nowatorskie rozwiązanie pozwala na wymianę wiadomości tekstowych, komunikatów głosowychczy też nawiązywanie połączeń pomiędzy urządzeniami OPPO znajdującymi się od siebie w odległości do 3 km. Wszystko to bez potrzeby korzystania z sieci komórkowej, Wi-Fi czy funkcji Bluetooth.

OPPO MeshTalk umożliwia wzajemne połączenie wielu urządzeń za pomocą sieci ad hoc LAN, zapewniając przekazywanie sygnału na większe odległości, a także dostęp do takich funkcji jak np. grupowy czat. By rozpocząć taką komunikację, wystarczy że w zasięgu sygnału znajdą się co najmniej dwa urządzenia OPPO.

Zmodyfikowany przez OPPO chipset odpowiedzialny za komunikację, pozwala cieszyć się połączeniami i rozmowami przy niższym zużyciu energii, a przy większym dystansie. MeshTalk to innowacyjne rozwiązanie dla smartfonów, które zapewnia użytkownikom lepszą ochronę prywatności. Świetnie sprawdzi się jako wszechstronna aplikacja działająca w ekstremalnych warunkach czy w sytuacjach awaryjnych.

Nowe zastosowania IoT - OPPO wkracza w nową erę inteligentnych połączeń 5G+

Oprócz dwóch zupełnie nowych technologii, OPPO zaprezentowało w Szanghaju także swoje ostatnie osiągnięcia w dziedzinie 5G i Internetu Rzeczy. Podczas wydarzenia zademonstrowano możliwości smartfona Reno 5G, ładując obszerne i zaawansowane gry mobilne (takie jak Honor of Kings) z chmury. W strefie IoT Smart Home, pokazano natomiast stworzoną przez OPPO otwartą platformę,kompatybilną z produktami ponad 20 kategorii, obejmującą ponad 260 kategorii urządzeń pochodzących od różnych marek.