OPPO prezentuje smartfona dla fanów Gry o Tron! Limitowana edycja inspirowana Rodem Smoka

Źródło: OPPO

OPPO Reno 8 Pro w specjalnej edycji dla fanów Rodu Smoka

Smartfonem, który będzie reprezentował specjalną edycję ma zostać OPPO Reno 8 Pro. Urządzenie zostanie przygotowane specjalnie dla fanów serii Ród Smoka, która miała wczoraj finał swojego pierwszego sezonu. Zawartość edycji specjalnej ma składać się z modelu Reno 8 Pro oraz zestawu akcesoriów, które z pewnością przypadną do gustu fanom twórczości George'a R.R Martina.

Wśród akcesoriów znajdują się: wyjątkowe etui na smartfona, brelok z godłem rodu Targaryenów, uchwyt do smartfona w kształcie smoka oraz specjalna igła do wyciągania kart SIM (także inspirowana serią z HBO Max). Niestety brakuje godła, które znajdowałoby się na obudowie smartfona, co wydaje się sporym minusem jeśli porównamy nowy produkt OPPO do edycji specjalnych ASUSA dla fanów Batmana, czy OnePluse'a dla miłośników gry Genshin Impact.

Niestety, OPPO zapowiedziało wyjątkową edycję smartfona jedynie w Indiach. Najprawdopodobniej nie będzie on więc dostępny w sprzedaży na rynku globalnym.

Specyfikacja OPPO Reno 8 Pro

Smartfon posiada spory 6.7-calowy ekran z szybkim odświeżaniem obrazu na poziomie 120 Hz. Na pleckach urządzenia znajdziemy aparat główny o rozdzielczości 50 Mp oraz dwa obiektywy pomocnicze: szerokokątny (8 MP) oraz makro (2 MP). Reno 8 Pro posiada baterię o pojemności 4500 mAh, a w sprzedaży dostępne są warianty wyposażone w 8 GB lub 12 GB pamięci RAM.