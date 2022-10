OPPO szykuje mocne smartfony na przyszły rok! Sprawdź przecieki na temat modelu OPPO Reno9 Pro

OPPO Reno8 zadebiutował na rynku zaledwie kilka miesięcy temu, a w sieci już teraz pojawiają się przecieki na temat kolejnych urządzeń marki.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

OPPO Reno9 Pro - Co wiemy na temat smartfona?

Model Reno9 ma zostać zaprezentowany w jeszcze w tym roku, ale początkowo smartfon trafi do sprzedaży jedynie na rodzimym - chińskim - rynku. Debiut w naszym kraju najprawdopodobniej nastąpi w pierwszym kwartale przyszłego roku, co pokrywałoby się z poprzednimi premierami urządzeń OPPO, które trafiały do Polski na kilka miesięcy po pierwszej prezentacji.

Model Reno9 otrzyma dwie droższe wersje oznaczone jako: Reno9 Pro oraz Reno9 Pro Plus. Pierwszy z wariantów ma zostać oparty na układzie Snapdragon 778G oraz wykorzystywać baterię o pojemności 4500 mAh. Taką samą baterię ma otrzymać model Reno9 Pro Plus, jednak ten zostanie oparty na procesorze MediaTek Dimensity 8000. Poniżej możecie zobaczyć, jak wygląda bezpośrednie porównanie obu chipsetów:

W testach, przeprowadzonych przy użyciu aplikacji AnTuTu 9 oraz GeekBench 5, zdecydowanie lepiej wypada układ marki MediaTek. Model Reno9 Pro Plus powinien więc być zdecydowanie bardziej wydajny i lepiej zarządzać zużyciem baterii. Druga kwestia będzie szczególnie ważna, jeśli weźmiemy pod uwagę to, że oba warianty otrzymają ogniwo o takiej samej pojemności. Przyznam, że jest to nieco zaskakujące, bo droższy wariant najprawdopodobniej otrzyma także ekran o większej przekątnej.

Niespodzianką są również informacje na temat aparatów. OPPO Reno9 Pro zostanie wyposażony w obiektyw główny o rozdzielczości 64 Mpix, a OPPO Reno9 Pro Plus w kamerę główną o rozdzielczości 50 Mpix. Ilość megapikseli w aparatach zazwyczaj jest jedynie chwytem marketingowym producentów i w dużym stopniu odbiega od możliwości fotograficznych urządzenia, jednak zaskakujące jest to, że co raz częściej marki odchodzą od narracji "więcej znaczy lepiej" i w kolejnych wersjach swoich smartfonów decydują się na alternatywne rozwiązania. Podobnie ma postąpić Samsung z przyszłorocznym Galaxy A54, który otrzyma aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix mimo tego, że Galaxy A53 oferował 64 Mpix kamerę.