OPPO zapowiada smartwatche, gogle AR oraz hub 5G

OPPO zaprezentowało swoje ambitne plany na pierwszy kwartał 2020. Producent chce wyjść poza smartfony i uderzyć w inne rejony.

Ostatnio o OPPO słyszymy przy okazji nowych informacji na temat Reno3 Pro 5G. Jednak producent nie zamierza skupiać się wyłącznie na telefonach. Podczas odbywającego się właśnie w Chinach wydarzenia Inno Day, potwierdził zaawansowane prace nad smartwatchami, słuchawkami bezprzewodowymi, hubem 5G oraz goglami do rzeczywistości rozszerzonej.

Jeśli chodzi o smartwatche, OPPO zadebiutowało w tym segmencie w lutym 2019, ale dopiero w przyszłym roku zamierza rozwinąć skrzydła. Niestety - to jak na razie wszystko na ten temat, ponieważ szczegóły zostaną ujawnione dopiero w pierwszym kwartale 2020 roku. Wspomniano jednak, że pojawią się w nich zintegrowane karty eSIM. Więcej wiemy na temat 5G CPE Hub - urządzenie będzie mieć wsparcie dla kart SIM oraz połączeń bezprzewodowych jak Bluetooth, umożliwiając jednoczesne połączenie w tym samym czasie nawet tysiąca urządzeń. Korzysta z modemu QualcommX55.

5G CPE Hub

Gogle AR produkcji OPPO to absolutna nowość w katalogu firmy. Korzystają z autorskiego rozwiązania producenta - Glass OS - a ich działanie przypomina bardzo HoloLens czy Google Glass. Wykorzystuje do działania dwa obiektywy "FishEye" oraz obiektyw ToF w celu rekonstrukcji obiektów w 3D. Okulary znajdą zastosowanie a grach, usługach oraz tworzeniu treści w rzeczywistości rozszerzonej. Mają również wsparcie dla środowiska 3D, co ma zwiększyć komfort użytkowania i możliwości. Podczas pokazu zaprezentowano Układ Słoneczny - osoba prowadząca używała gestów dłońmi, aby nawigować pomiędzy planetami, a w polu widzenia wyświetlane były informacje o każdej z nich.

Ponadto Oppo zapowiada w najbliższym czasie debiut słuchawek bezprzewodowych swojej produkcji. Niestety, w przypadku żadnego z urządzeń nie została podana dokładna data premiery.