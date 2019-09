OPPO zaprezentuje nowego smartfona z ładowaniem 65W

OPPO zaprezentuje swój nowy model 10 października. Czego można się po nim spodziewać?

OPPO niedawno pokazało serię smartfonów Reno 2, ale nie było w niej żadnego flagowca, który mógłby powtórzyć sukces Reno 10x Zoom. Ale wkrótce może pojawić się na rynku jego godny następca, który - jeśli wierzyć przeciekom - ma nosić nazwę Reno Ace. Jego pierwszy trailer został opublikowany w chińskiej sieci społecznościowej Weibo - jedną z najważniejszych informacji na ten temat jest szybkie ładowanie 65W. Jeśli to się potwierdzi, będzie to najszybciej ładowany telefon na rynku. Chociaż niektórzy producenci przebąkują o możliwości używania ładowania nawet 100W, obecne flagowce (jak Samsung Galaxy Note10+) obsługują "jedynie" 45W, niektóre osiągają nawet 50W. A co poza tym? Smartfon ma używać procesora Snapdragon 855+ i korzystać z maksymalnie 12GB RAM. Będzie go zasilać bateria 4000 mAh.

Reno x10 Zoom

Ponadto urządzenie ma mieć wyświetlacz z odświeżaniem 90 Hz. O wszystkich szczegółach dowiemy się 10 października, kiedy to OPPO zaprezentuje nowy smartfon na specjalnej prezentacji w Chinach. A warto dodać, że również inni producenci pracują nad technologią szybkiego ładowania - Xiaomi zapowiada nawet 90W.