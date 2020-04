OVHcloud wprowadza nową linię serwerów VPS: 50% wyższa wydajność i bogactwo dodatkowych opcji

Nowa linia prywatnych serwerów wirtualnych (VPS) OVHcloud adresowana jest do sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz zespołów DevOps. Nowe VPS-y zapewniają o 50% wyższą wydajność w porównaniu z serwerami poprzedniej generacji, a przy tym mogą być zamawiane przy pomocy zaledwie kilku kliknięć. Mieliśmy okazję przyjrzeć im się bliżej.

Spis treści

Nowa oferta OVHcloud obejmuje pięć konfiguracji. Podstawowy wariant usługi Starter obejmuje jeden rdzeń procesora i 2 GB pamięci RAM. W najpotężniejszej opcji Elite nowa oferta wkracza w obszar zarezerwowany dla serwerów dedykowanych i najmocniejszych instancji chmury. Do 8 rdzeni procesora możemy zamówić od 8 do 32 GB pamięci oraz od 160 do 640 GB przestrzeni dyskowej NVMe.

Do testów wybraliśmy ofertę Essential (2 vCore, 4 GB RAM, 80 GB NVMe) jako wariant usługi, który ma największy potencjał sprzedażowy. Wskazanie konkretnego planu nie ma jednak większego znaczenia, bowiem poza mocą obliczeniową, wszystkie serwery cechują się zbliżoną elastycznością i funkcjonalnością.

W każdym przypadku otrzymujemy nielimitowany transfer danych (nie dotyczy serwerów hostowanych w Sydney i Singapurze), ale o rożnej przepustowości interfejsu sieciowego. W testowanym planie Essential jest to 500 Mbps, podczas gdy w opcji Elite przepustowość rury rośnie już do 2 Gbps. Drugą różnicą, którą zasygnalizowaliśmy wcześniej, pozostaje możliwość dostosowania ilości pamięci RAM oraz przestrzeni dyskowej w najmocniejszym wariancie Elite. Szczegóły ilustruje poniższa tabela.

Uwagę przyciągają atrakcyjne ceny wynajmu serwera oraz dodatkowe rabaty za wykupienie usługi na dłuższy okres. Najtańszy VPS w wariancie Starter dostępny jest już za 13 zł miesięcznie. W OVHcloud obowiązuje prosta zasada: umowa terminowa na rok daje 8% rabatu na usługę, na dwa lata – 15% (nie dotyczy wariantu Starter). Płatności za serwer możemy regulować w cyklu miesięcznym, ale jeśli zdecydujemy się opłacić usługę za cały okres z góry, dostaniemy dodatkowe 5% rabatu. Brzmi nieźle, prawda?

Zamawianie na dwa kliki

Nowa linia serwerów ma być maksymalnie przyjazna dla użytkowników. Pozytywne zmiany łatwo dostrzec już na etapie zamawiania nowego serwera. Wystarczy kilka kliknięć myszą, aby dostosować serwer do potrzeb, a później wygodnie opłacić go przelewem elektronicznym lub kartą.

Wygodny kreator prowadzi nas przez cały proces zamawiania serwera. W trakcie udzielania odpowiedzi na kolejne pytania otrzymujemy przedsmak tego, czego właściwie możemy spodziewać się po usłudze. Wrażenie robi imponująca liczba dostępnych obrazów systemów operacyjnych, dodatkowych opcji i lokalizacji centrów danych, w których możemy uruchamiać swoje serwery. Zatem po kolei.

Lokalizacja + obrazy

Mocną stroną oferty jest możliwość hostowania serwerów w każdym z ośmiu centrów danych OVHcloud na świecie. Domyślnie dostawca proponuje nam Warszawę, choć na liście dostępnych lokalizacji są jeszcze francuskie Gravelines i Strasburg, kanadyjskie Beauharnois, a także Frankfurt, Londyn, Sydney i Singapur. Warto odnotować, że na etapie składania zamówienia, możemy od razu powołać dwie lub większą liczbę maszyn wirtualnych, w tym samym lub różnych centrach danych.

Do wyboru mamy kilkanaście obrazów z „czystym” systemem operacyjnym. Poza najbardziej popularnymi dystrybucjami Linuksa w portfolio obrazów znalazły się m.in. Archlinux i CoreOS. Do wyboru jest jeszcze FreeBSD oraz Windows Server w wariancie Standard. Z uwagi na konieczność zakupu licencji ostatnia z opcji jest nieco droższa od pozostałych. Drugą grupę stanowią obraz z prekonfigurowanymi środowiskami do uruchamiania popularnych aplikacji webowych. Poza WordPressem, szybko wdrożymy środowisko kontenerów Docker dla zespołów DevOps, a także serwer bezpiecznego dostępu OpenVPN. Nowa oferta VPS daje możliwość zamówienia serwera webowego z dodatkowym panelem administratora: dodatkowo płatnymi Plesk i cPanel albo darmowymi Virtualmin i Vestacp.

Opcje dodatkowe

Do serwerów VPS w OVHcloud domówimy szereg dodatkowych opcji, które nie zawsze znajdziemy w ofercie konkurencji. Mowa tutaj o migawkach, możliwości zamówienia dodatkowej przestrzeni dyskowej od 50 do 500 GB oraz funkcji tworzenia automatycznych kopii zapasowych.

Migawka (ang. snapshot) pozwala wykonać zrzut dysków serwera w danej chwili, aby móc szybko przywrócić serwer VPS do ustalonego momentu w czasie. Migawki powszechnie wykorzystuje się aby zabezpieczyć konfigurację systemu przed aktualizacją oprogramowania. Problem w tym, że OVHcloud wycenia obsługę migawek na 17,40 zł miesięcznie, podczas gdy wielu innych dostawców, oczywiście o ile wspierają tę funkcję na swoich serwerach, nie pobiera za to podobnych opłat.

Idąc dalej, wielu dostawców hostingu próbuje nas przekonać, że skoro sami zarządzamy serwerem VPS, również sami musimy zadbać o zabezpieczenie przechowywanych w nim danych. OVHcloud daje wybór. Opcja automatycznego tworzenia kopii zapasowych pozwala ustalić harmonogram wykonywania backupu serwera, aby w przypadku awarii móc przywrócić system za pomocą kilku kliknięć myszą. Nie będą potrzebne nam żadne dodatkowe narzędzia, ani miejsce na przechowywanie kopii zapasowych. Duży plus dla OVHcloud za tę funkcję.

Funkcje klasy wyższej

OVHcloud wychodzi poza utarte schematy, oferując użytkownikom serwerów VPS dodatkowe funkcje zarezerwowane dotychczas dla chmury i serwerów dedykowanych. Firma sprytnie nazywa je opcjami kompatybilnymi, bowiem można wykorzystać je w projektowaniu środowisk mieszanych, złożonych z różnych usług hostingowych. Mowa tutaj o wbudowanej ochronie przed atakami DDoS, geolokalizacji IP oraz mechanizmach zakresu wysokiej dostępności i skalowalności, w tym awaryjnego przełączenia IP i równoważenia obciążeń.

Do każdego serwera VPS zamówimy adresy IP z różnych państw. Do wyboru mamy 16 geolokalizowanych adresów IP z wielu europejskich krajów, które pozwalają właściwie pozycjonować witryny i aplikacje udostępniane zagranicznym klientom.

Usługa IP Failover pozwala w ciągu kilku sekund przenieść adres IP z jednego serwera na inny. W ten sposób administrator może zapewnić ciągłość działania systemu, rozwiązując problemy związane z awariami sprzętowymi, przeciążeniem aplikacji czy innymi problemami z infrastrukturą. To ważny dodatek, który możemy wykorzystać w swoich projektach budowanych w oparciu o serwery VPS. Drugim elementem z zakresu dostępności i skalowalności jest load balancer, który rozdziela obciążenia między wynajmowanymi usługami hostingowymi w centrach danych OVHcloud. Podejście to pozwala projektować odporne na awarie środowiska wysokiej dostępności, skalujące się wraz ze wzrostem ruchu. Wszystko to na bazie nowych serwerów VPS w OVHcloud.