Obawiasz się niebezpiecznej aplikacji? Od teraz sprawdzisz ją w Google Play Store

W Sklepie Google Play pojawiła się nowa funkcja ochrony prywatności użytkowników, która wymaga od twórców aplikacji ujawnienia większej ilości informacji o tym, w jaki sposób gromadzą i udostępniają dane użytkowników.

Użytkownicy Sklepu Google Play zobaczą nową sekcję - Bezpieczeństwo danych - dodaną dla aplikacji, która zawiera informacje o tym, jak aplikacja przechowuje dane użytkownika i czy udostępnia je stronom trzecim.

Google początkowo planowało dodać tę nową sekcję w lutym, ale aktualizacja została opóźniona. Teraz funkcja jest stopniowo wprowadzana do Sklepu Play, a proces ten powinien zakończyć się w ciągu kilku tygodni (jak podaje AndroidPolice). W międzyczasie twórcy aplikacji mają około 12 tygodni na dostosowanie się do nowych zasad Google i dostarczenie informacji o bezpieczeństwie danych dotyczących ich aplikacji.

Google nie będzie w stanie wyegzekwować od twórców aplikacji, aby byli prawdomówni za każdym razem, gdy dzielą się informacjami na temat sposobu, w jaki ich aplikacje zbierają i wykorzystują dane osobowe. Jednak nowa funkcja w Sklepie Play powinna przynajmniej pomóc użytkownikom (i Google) pociągnąć twórców aplikacji do odpowiedzialności, jeśli nie są oni prawdomówni.

Sekcja Bezpieczeństwo danych w Sklepie Play nie jest niezawodna, ale wywieranie większej presji na twórców aplikacji, by dzielili się tymi szczegółami, to krok w dobrym kierunku. Jest to z pewnością lepsze rozwiązanie niż sposób działania Sklepu Galaxy, który nie udostępnia zbyt wielu (lub żadnych) informacji o aplikacjach i sposobie wykorzystywania przez nie danych osobowych.

Google wprowadza tę funkcję bezpieczeństwa danych do Sklepu Play stopniowo, począwszy od dziś, a deweloperzy będą mieli czas do 20 lipca, aby zaktualizować swoje aplikacje i umieścić w nich wymagane informacje. Sekcja Bezpieczeństwo danych może nie być jeszcze dostępna na żywo, ponieważ w najbliższych tygodniach ma trafić do większej liczby użytkowników Sklepu Play.