Obcy: Izolacja - jeden z najlepszych horrorów ostatnich lat dostaniecie na PC niemal za darmo

Firmy Sega i Creative Assembly są ostatnio wyjątkowo szczodre, po Total War: Shogun 2, tym razem niemal za bezcen możecie dostać horror - Obcy: Izolacja.

Marka Obcy radzi sobie w kinie od 1979 roku. Choć filmowa seria nie wzbudza już takich emocji jak dawniej, to wydana w 2014 roku produkcja - Obcy: Izolacja, okazała się ogromnym sukcesem. Co istotne, gra studia Creative Assembly najmocniej wzorowała się na filmie "Obcy – ósmy pasażer Nostromo", który był znakomitym horrorem science fiction. Jeśli lubicie się bać, a na temat ksenomorfów wiecie wszystko, to nie możecie przegapić najnowsze promocji na platformie Steam.

Gra Obcy: Izolacja trafiła do tzw. "oferty dnia" i obecnie możecie ją nabyć za nieco ponad 7 złotych! Warto dodać, że jest to najniższa cena w historii produkcji Creative Assembly. To jednak nie wszystko, jeśli macie ochotę zagłębić się w świat Obcego, to za niecałe 45 złotych możecie otrzymać "Alien: Isolation Collection", w którego skład, oprócz podstawowej wersji gry, wchodzi również pełen pakiet rozszerzeń (w sumie 9 dodatków).

Pamiętajcie jednak, że czasu na podjęcie decyzji nie macie zbyt wiele, Obcy: Izolacja, dostępny będzie w tej rewelacyjnej cenie tylko do jutra, a dokładnie jeszcze przez około 32 godziny (w momencie pisania tego tekstu).

Zobacz również: Creative Assembly rozdaje za darmo Total War: Shogun 2