Obduction - gra twórców Myst za darmo na GOG

Na GOG zaczęło się darmowe rozdawanie Obduction. Jest to gra, za która stoi studio Cyan, odpowiedzialne za legendarny Myst.

Podczas nocnego spaceru brzegiem jeziora pochmurne niebo przecina tajemniczy, organiczny artefakt i nie pytając o zgodę, przenosi cię na drugi koniec wszechświata. Wyrwano cię z twojego wygodnego życia i umieszczono w obcym świecie, upstrzonym fragmentami ziemskich krajobrazów z różnych miejsc i czasów... Tylko eksplorując dziwne światy "Obduction" poznasz ich sekrety i połączysz wskazówki w logiczną całość. Upajając się pięknem obcego krajobrazu i podróżując po tajemniczych krainach, pamiętaj, że z każdą podjętą decyzją wiążą się konsekwencje. Teraz to twoja historia.

Aby otrzymać Obduction za darmo, wejdź na stronę główną GOG.COM, przesuń stronę w dół i kliknij w przycisk odbioru gry za darmo na bannerze promocji - gra zostanie automatycznie przypisana do twojego konta GOG. Promocja obowiązuje do do 1 czerwca, do godziny 15:00.

Minimalne wymagania systemowe:

System: Windows 7 SP1 64 lub wyższy

Procesor: CPU Intel i5-2500 lub lepszy

RAM: 8GB

Karta graficzna: GeForce 660 GTX (1GB) lub AMD 7700 (1GB)

Dysk twardy: 20GB

producent, studio Cyan Inc., zaleca instalację tego tytułu na dysku SSD.