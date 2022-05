Obejrzeliście już "Miłość, śmierć i roboty 3"? Twórcy przygotowali coś jeszcze

Nowe odcinki science-fiction od Netflixa już za Wami, ale wciąż macie apetyt na więcej? "Miłość, śmierć i roboty" to nie tylko serial, ale też opowiadania, a już wkrótce – cały ich zbiór.

Być może nie wszyscy wiedzą, ale Miłość, śmierć i roboty to nie tylko trzy sezony serialu przygotowanego przez platformę Netflix. Odcinki pierwszego sezonu zostały bowiem oparte na opowiadaniach znanych autorów science-fiction. Do tej pory zainteresowani przeczytaniem oryginalnych historii musieli szukać ich w internecie. Zmieni się to już wkrótce, bowiem wydawnictwo Nowa Baśń przygotowało publikację złożoną z opowiadań stanowiących podstawę serialu.

Miłość, śmierć i roboty. Oficjalna antologia na półkach księgarni ukaże się już w czerwcu. Książka będzie liczyć 400 stron, tak więc prawdopodobnie znajdą się w niej wszystkie opowiadania wykorzystane w serialu Netflixa. Przypomnijmy, że pierwszy sezon składał się z 18 odcinków. Autorami pierwowzorów są:

Peter F. Hamilton – Sonnie’s Edge

– Sonnie’s Edge John Scalzi – Three Robots Experience Objects Left Behind from the Era of Humans for the First Time, Missives From Possible Futures 1: Alternate History Search Results, When The Yogurt Took Over: A Short Story

– Three Robots Experience Objects Left Behind from the Era of Humans for the First Time, Missives From Possible Futures 1: Alternate History Search Results, When The Yogurt Took Over: A Short Story Steven Lewis – Suits

– Suits Kirsten Cross – Sucker of Souls

– Sucker of Souls Alastair Reynolds – Beyond the Aquila Rift, Zima Blue

– Beyond the Aquila Rift, Zima Blue Ken Liu – Good Hunting

– Good Hunting Joe Landsale – The Dump, Fish Night

– The Dump, Fish Night Marko Kloos – Shape-Shifters, Lucky 13

– Shape-Shifters, Lucky 13 Claudine Griggs – Helping Hand

– Helping Hand Michael Swanwick – Ice Age

– Ice Age David Amendola – The Secret War

Dzięki antologii fani serialu będą mogli porównać, jak odcinki Miłość, śmierć i roboty wypadają w porównaniu z literackimo pierwowzorami. Nie będzie to jednak możliwe w przypadku dwóch epizodów: Świadek (scen. Alberto Mieglo) i Martwy punkt (scen. Vitaliy Shushko) zostały stworzone specjalnie na potrzeby produkcji Netflixa.

