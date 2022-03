Obi-Wan Kenobi - co wiemy o nadchodzącym serialu?

Kiedy i gdzie zobaczymy kolejną produkcję Lucasfilm? Kto trafił do obsady? Sprawdź, co wiemy o serialu Obi-Wan Kenobi.

Obi-Wan Kenobi

Tytuł: Obi-Wan Kenobi

Twórca: George Lucas

Reżyseria: Deborah Chow

Scenariusz: Joby Harold

Liczba odcinków: 6

Gatunek: Przygodowy, Sci-Fi

Kraj produkcji: USA

Rok produkcji: 2022

Akcja serialu Obi-Wan Kenobi rozpoczyna się dziesięć lat po wydarzeniach z Gwiezdnych Wojen: Zemsty Sithów. Trzecia część serii była bowiem momentem, w którym mistrz Jedi poniósł największą klęskę - stracił ucznia i przyjaciela, Anakina Skywalkera, który wybrał ciemną stronę mocy i został Lordem Sithów.

W serialu zobaczymy Obi-Wana, który przetrwał rozkaz 66 i ukrywa się na Tatooine w czasach panowania Imperium, a także Zakon Mrocznych Inkwizytorów polujących na ocalałych Jedi.

To kolejny po The Mandalorian i Księdze Boby Fetta serial aktorski produkcji Lucasfilm.

Kiedy i gdzie obejrzeć Obi-Wan Kenobi?

Premiera pierwszego odcinka Obi-Wan Kenobi będzie miała miejsce 25 maja 2022 roku, w 45. rocznicę wydania Gwiezdnych wojen (1977). Serial pojawi się na platformie streamingowej Disney Plus, która zadebiutuje w naszym kraju już latem tego roku.

Kolejne epizody będą pojawiać się co tydzień w środę.

Kogo zobaczymy w obsadzie?

Obi-Wan Kenobi ukaże się w reżyserii Deborah Chow, a w tytułowej roli mistrza Jedi ponownie zobaczymy Ewana McGregora, który wcielał się w Obi-Wana w trylogii prequeli sagi Gwiezdne wojny w latach 1999–2005 oraz jest jednym z producentów nadchodzącego tytułu.

To jednak nie koniec sentymentalnej podróży. Jako Darth Vader, ojciec Luke’a Skywalkera i były uczeń Obi-Wana, znów wystąpi Hayden Christensen.

W serialu pojawi się również Joel Edgerton jako Owen Lars, rolnik mieszkający na Tatooine i wujek Luke’a, Bonnie Piesse jako Beru Lars, żona Owena i ciocia Luke’a, Rupert Friend jako Wielki Inkwizytor Imperium Galaktycznego oraz Moses Ingram jako inkwizytorka Reva.

Ponadto do obsady dołączyli: Kumail Nanjiani, Indira Varma, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell, Benny Safdie, Maya Erskine oraz Rory Ross. W serialu ma pojawi się także postać młodego Luke’a Skywalkera.

Plotki i kontrowersje

W momencie ujawnienia nowej produkcji przez Disney, Ewan McGregor wyjawił, że od dawna wiedział o nadchodzącym projekcie i ogłoszenie serialu było dla niego ogromną ulgą, ponieważ od czterech lat musiał okłamywać ludzi na ten temat.

Prace na planie miały rozpocząć się w styczniu 2021. Jednak szefowa Lucasfilm, Kathleen Kennedy nie była zadowolona ze scenariusza, który za bardzo przypominał The Mandalorian, w wyniku czego scenarzysta Hossein Amini musiał zrezygnować z projektu i w kwietniu tego samego roku zastąpił go Joby Harold, któremu zlecono napisanie nowego scenariusza.

Z powodu pandemii zdjęcia do serialu ruszyły dopiero na początku kwietnia 2021 w Los Angeles i pod roboczym tytułem Pilgrim.

Co ciekawe, w czerwcu 2020 roku Ewan McGregor powiedział, że chciałby, aby serial nosił tytuł Hello There.

Według plotek, w serialu miał pojawić się Ray Park jako Darth Maul, który ponownie miałby być przeciwnikiem Kenobiego. Choć wydaje się to niemożliwe, w pierwszym serialu animowanym z serii, Gwiezdne wojny: Wojny klonów, Maul przeżył swój domniemany zgon i w nowym ciele ponownie zmierzył się z Kenobim. Pojawił się także w filmie Han Solo: Gwiezdne wojny – historie oraz w serialu Star Wars: Rebelianci, gdzie kolejny raz został zabity przez Kenobiego.

Mimo tego, że postać byłaby w stanie pojawić się w nowej produkcji, stwierdzono, że ostatecznie to rewanż z Vaderem przyciągnie więcej uwagi.

W serialu Obi-Wan Kenobi ma być wykorzystana technologia StageCraft, służąca do generowania wirtualnego otoczenia, której użyto już w produkcjach The Mandalorian oraz Księga Boby Fetta.

Chęć dołączenia do obsady wyraził Liam Neeson, który wcielił się w pierwszej części Gwiezdnych wojen w mistrza Jedi, Qui-Gon Jinna. Aktor nie dostał jednak żadnej propozycji.

W lipcu 2021 roku ogłoszono, że młoda aktorka Vivien Lyra Blair zagra księżniczkę Leię Organę. Nowym, młodym Skywalkerem ma być zaś Grant Feely.

W zwiastunie można usłyszeć Duel of the Fates Johna Williamsa z Gwiezdnych wojen: Mroczne widmo. Motyw muzyczny znany jest ze sceny walki Obi-Wana i Qui-Gon Jinna z Darthem Maulem.

