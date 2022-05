Obi-Wan Kenobi - premiera, trailer, obsada. Co zobaczymy w serialu Disney+

Kiedy i gdzie zobaczymy kolejną produkcję Lucasfilm? Kto trafił do obsady? Sprawdź, co wiemy o serialu Obi-Wan Kenobi, które wkrótce pojawi się na Disney+.

Obi-Wan Kenobi

Tytuł: Obi-Wan Kenobi

Twórca: George Lucas

Reżyseria: Deborah Chow

Scenariusz: Joby Harold

Liczba odcinków: 6

Gatunek: Przygodowy, Sci-Fi

Kraj produkcji: USA

Rok produkcji: 2022

Akcja serialu Obi-Wan Kenobi rozpoczyna się dziesięć lat po wydarzeniach z Gwiezdnych Wojen: Zemsty Sithów. Trzecia część serii była bowiem momentem, w którym mistrz Jedi poniósł największą klęskę - stracił ucznia i przyjaciela, Anakina Skywalkera, który wybrał ciemną stronę mocy i został Lordem Sithów.

W serialu zobaczymy Obi-Wana, który przetrwał rozkaz 66 i ukrywa się na Tatooine w czasach panowania Imperium, a także Zakon Mrocznych Inkwizytorów polujących na ocalałych Jedi.

To kolejny po The Mandalorian i Księdze Boby Fetta serial aktorski produkcji Lucasfilm.

Kiedy i gdzie obejrzeć Obi-Wan Kenobi?

Premiera pierwszego odcinka Obi-Wan Kenobi z początku miała się odbyć 25 maja 2022 roku, w 45. rocznicę wydania Gwiezdnych wojen (1977), jednak serwis streamingowy przesunął datę na 27 maja. Serial pojawi się na platformie Disney Plus, która zadebiutuje w naszym kraju już latem tego roku.

Kolejne epizody będą pojawiać się co tydzień w środę.

Kogo zobaczymy w obsadzie?

Obi-Wan Kenobi ukaże się w reżyserii Deborah Chow, a w tytułowej roli mistrza Jedi ponownie zobaczymy Ewana McGregora, który wcielał się w Obi-Wana w trylogii prequeli sagi Gwiezdne wojny w latach 1999–2005 oraz jest jednym z producentów nadchodzącego tytułu.

To jednak nie koniec sentymentalnej podróży. Jako Darth Vader, ojciec Luke’a Skywalkera i były uczeń Obi-Wana, znów wystąpi Hayden Christensen.

W serialu pojawi się również Joel Edgerton jako Owen Lars, rolnik mieszkający na Tatooine i wujek Luke’a, Bonnie Piesse jako Beru Lars, żona Owena i ciocia Luke’a, Rupert Friend jako Wielki Inkwizytor Imperium Galaktycznego oraz Moses Ingram jako inkwizytorka Reva.

Ponadto do obsady dołączyli: Kumail Nanjiani, Indira Varma, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell, Benny Safdie, Maya Erskine oraz Rory Ross. W serialu ma pojawi się także postać młodego Luke’a Skywalkera.

Plotki i kontrowersje

W momencie ujawnienia nowej produkcji przez Disney, Ewan McGregor wyjawił, że od dawna wiedział o nadchodzącym projekcie i ogłoszenie serialu było dla niego ogromną ulgą, ponieważ od czterech lat musiał okłamywać ludzi na ten temat.

Prace na planie miały rozpocząć się w styczniu 2021. Jednak szefowa Lucasfilm, Kathleen Kennedy nie była zadowolona ze scenariusza, który za bardzo przypominał The Mandalorian, w wyniku czego scenarzysta Hossein Amini musiał zrezygnować z projektu i w kwietniu tego samego roku zastąpił go Joby Harold, któremu zlecono napisanie nowego scenariusza.

Z powodu pandemii zdjęcia do serialu ruszyły dopiero na początku kwietnia 2021 w Los Angeles i pod roboczym tytułem Pilgrim.

Co ciekawe, w czerwcu 2020 roku Ewan McGregor powiedział, że chciałby, aby serial nosił tytuł Hello There.

Według plotek, w serialu miał pojawić się Ray Park jako Darth Maul, który ponownie miałby być przeciwnikiem Kenobiego. Choć wydaje się to niemożliwe, w pierwszym serialu animowanym z serii, Gwiezdne wojny: Wojny klonów, Maul przeżył swój domniemany zgon i w nowym ciele ponownie zmierzył się z Kenobim. Pojawił się także w filmie Han Solo: Gwiezdne wojny – historie oraz w serialu Star Wars: Rebelianci, gdzie kolejny raz został zabity przez Kenobiego.

Mimo tego, że postać byłaby w stanie pojawić się w nowej produkcji, stwierdzono, że ostatecznie to rewanż z Vaderem przyciągnie więcej uwagi.

W serialu Obi-Wan Kenobi ma być wykorzystana technologia StageCraft, służąca do generowania wirtualnego otoczenia, której użyto już w produkcjach The Mandalorian oraz Księga Boby Fetta.

Chęć dołączenia do obsady wyraził Liam Neeson, który wcielił się w pierwszej części Gwiezdnych wojen w mistrza Jedi, Qui-Gon Jinna. Aktor nie dostał jednak żadnej propozycji.

W lipcu 2021 roku ogłoszono, że młoda aktorka Vivien Lyra Blair zagra księżniczkę Leię Organę. Nowym, młodym Skywalkerem ma być zaś Grant Feely.

W zwiastunie można usłyszeć Duel of the Fates Johna Williamsa z Gwiezdnych wojen: Mroczne widmo. Motyw muzyczny znany jest ze sceny walki Obi-Wana i Qui-Gon Jinna z Darthem Maulem.

Pojawiły się plotki dotyczące postaci Revy, inkwizytorki polującej na mistrzów Jedi. Reva jako dziewczynka została odebrana rodzinie, a następnie zmuszona do podjęcia decyzji, czy zostać zabójcą dla Dartha Vadera, czy umrzeć podczas rozkazu 66.

Historia ukazana w filmowym zwiastunie Disorder gry Star Wars: The Old Republic jest ponoć zbliżona do genezy Revy i tego, jak przeszła na stronę zła.

Przeszłość inkwizytorki ma nadać jej ludzkiego oblicza i pozwolić Obi-Wan Kenobiemu wczuć się w jej sytuację. W końcu doświadczenie mistrza nie różni się aż tak bardzo od doświadczenia Revy.

Ostatecznie postaci mają się ze sobą zmierzyć, jednak Obi-Wan nie ma jej zabić.

Zwiastun z okazji Dnia Gwiezdnych Wojen

Z okazji Dnia Gwiezdnych Wojen twórcy opublikowali nowy zwiastun serialu. Możemy zobaczyć na nim m.in. powrót wielkiego wroga - Dartha Vadera.

Obi Wan Kenobi bez szans na Emmy 2022 - dlaczego?

Najnowsza produkcja Disneya niestety nie będzie miała szansy na zdobycie nagrody Emmy 2022. Powodem są daty emisji odcinków. Dla seriali, których kolejne epizody są prezentowane co tydzień, emisja ostatniego musi być zaplanowana najpóźniej na 15 czerwca. Obi Wan Kenobi debiutuje 27 maja, więc ostatni odcinek będzie dostępny na platformie 22 czerwca. Chcąc ubiegać się o możliwość otrzymania nagrody, twórcy musieliby przesunać emisję ostatniego odcinka oraz udostępnić go dla ponad 20 tys. członków Akademii Telewizyjnej. Wiąże się to z dużym prawdopodobieństwem przecieków, w związku z czym zapewne Disney nie zdecyduje się na taki ruch.

Zobacz materiał zza kulis {Aktualizacja 19.05.2022]

Materiał zza kulis przedstawia powrót Evana McGregora do roli legendarnego Obi-Wana Kenobi. Całość możecie zobaczyć poniżej:

