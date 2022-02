"Obi-Wan Kenobi" z oficjalnym plakatem! Znamy też datę premiery!

Kolejny z seriali Disney+ ze świata Gwiezdnych Wojen doczekał się daty premiery. Sprawdź, kiedy będziesz mógł obejrzeć miniserię "Obi-Wan Kenobi"!

Od momentu przejęcia Lucas Film przez Disney, fani Gwiezdnych Wojen muszą czuć się jak na kolejce górskiej. Pomiędzy krytykowanymi filmami, które kontynuują oryginalną sagę, pojawiały się ciepło przyjęte filmy jak "Rogue One". Dodatkowo stacja w końcu zaczyna odbudowywać pozycję wśród fanów, dzięki licznym serialom, które pojawiają się w ofercie Disney+.

Na platformie już teraz można oglądać pierwszy sezon "The Book of Boba Fett" oraz dwa sezony "Mandalorian". Dodatkowo w planach są takie produkcje, jak "Ahsoka", "Andor", "The Acolyte" oraz trzeci sezon produkcji "The Mandalorian" z Pedro Pascalem w roli głównej. Jednym z najbardziej wyczekiwanych jest jednak miniseria "Obi-Wan Kenobi", w której na ekrany powróci Ewan McGregor.

Do tej pory nie pojawiało się zbyt wiele informacji na temat tego serialu. Wiedzieliśmy, że jego akcja będzie działa się po trzecim epizodzie sagi, czyli "Zemście Sithów" oraz że do roli rycerza Jedi powróci Ewan McGregor. Jako Darth Vader pojawi się także Hayden Christensen. Aż do dzisiaj nie znaliśmy jednak tej najważniejszej informacji, czyli tego kiedy serial zadebiutuje w ofercie platformy Disney+.

Nasze oczekiwanie w końcu dobiegło końca. Dzisiaj opublikowany został oficjalny plakat, na którym możemy zobaczyć rycerza Jedi na pustynnej planecie Tatooine. Najważniejszą informacją jest jednak ta, że serial, a przynajmniej jego pierwszy odcinek, pojawi się na platformie Disney+ już 25 maja. Produkcja będzie składała się z sześciu odcinków.

Co jeszcze czeka fanów Gwiezdnych Wojen w tym roku? Niemal pewna jest premiera trzeciego sezonu "Mandalorian". Niewykluczone, że jeszcze w tym roku w ofercie platformy pojawią się seriale "Ahsoka" z Rosario Dawson w roli głównej oraz "Andor" z Diego Luną. Seriale będą pojawiać się na platformie Disney+, która w Polsce ma zadebiutować już latem tego roku.

