Obiektyw dostępny w Grafice Google w Polsce i na całym świecie

W 20. urodziny Google wprowadza szereg aktualizacji do Grafiki Google, aby odkrywanie internetu przez obrazy stało się jeszcze wygodniejsze. Jednym ze sposobów na to jest dodanie Obiektywu Google do grafiki w wyszukiwarce.

Jak pisze Google na firmowym blogu: "Uruchamiamy to narzędzie, aby pomóc Wam dowiedzieć się więcej, o tym co widzicie i co Was otacza. Wiemy, że używacie już tego rozwiązania w Zdjęciach Google, aby np. sprawdzić informacje o zabytkach, które sfotografowaliście czy dowiedzieć się co to za gatunek owada usiadł właśnie na Waszym balkonie. Wierzymy, że Obiektyw pasuje jak ulał również do Grafiki Google. Teraz, zarówno w Polsce, jak i na świecie, możecie używać Obiektywu Google w wyszukiwarce za każdym razem gdy zobaczycie obiekt, o którym będziecie chcieli dowiedzieć się więcej. Stylowa kurtka, czy lampa w eleganckim pokoju? Nic prostszego. Kiedy dotkniecie przycisku Obiektyw w Grafice Google, na interesującym Was przedmiocie pojawią się kolorowe kropki. Naciśnijcie je lub “obrysujcie” obiekt palcem i gotowe! Podobnie jak w Obiektyw dostępny w Asystencie i Zdjęciach Google, tak i Obiektyw w Grafikach Google używa sztucznej inteligencji do zrozumienia widzianego przedmiotu. Po wskazaniu pokaże Wam podobne obrazy, które będziecie mogli sprawdzać i odkrywać."

Obiektyw Google, dostępny z poziomu wyszukiwarki, może również ułatwić znajdowanie i kupowanie rzeczy online. Można wejść do zakładki Grafika Google - na przykład w poszukiwaniu pomysłów na remont swojego salonu - i podczas wyszukiwania natrafić na kanapę, która od razu przypadnie do gustu, ale o której nie ma żadnej informacji - skąd pochodzi, ani ile kosztuje. Kiedy użyje się Obiektywu i kliknie na nią, pokażą się powiązane informacje oraz obrazy. Dzięki temu będzie można dowiedzieć się więcej na jej temat lub znaleźć sklepy, w których kupi coś podobnego. Obiektyw w Grafice Google jest również pomocnym narzędziem dla właścicieli stron, którzy zyskają dzięki niemu nową możliwość na zaprezentowanie się potencjalnym klientom. A wyszukiwanie wizualne, opiera się tych samych zasadach co tradycyjne wyszukiwanie Google.

W pierwszej kolejności charakterystyczne kropki zagoszczą na produktach i przedmiotach, które zidentyfikuje Obiektyw. Z każdym kolejnym miesiącem kropki zaczną pojawiać się w większej liczbie typów obrazów, takich jak punkty orientacyjne, zwierzęta czy rośliny. Zawsze, kiedy Obiektyw czegoś jeszcze sam nie rozpoznaje, można też “obrysowywać” obiekt, który interesuje użytkownika, aby uzyskać więcej informacji na jego temat i zobaczyć powiązane treści.

Zacznijcie odkrywać już dzisiaj. Obiektyw w Grafice Google jest od teraz dostępny w wyszukiwarce na urządzeniach mobilnych i w Aplikacji Google dla smartfonów.