Obniżki na Cyber Monday wciąż trwają! Operatorzy komórkowi szaleją z promocjami

Black Friday wciąż przed nami, lecz operatorzy komórkowi nie planują czekać. Już teraz możesz skorzystać z wyjątkowych promocji, a oto najlepsze z nich.

Play

Wyjątkowe promocje na Czarny Piątek w Play są już dostępne. Operator przygotował jedne z najlepszych okazji w roku.

Z abonamentem smartfony nawet 1000 zł taniej

Podwójne pakiety GB w ofertach z 5G

Abonament M za 40 zł (zamiast 60 zł) dostępny tylko online

Stałe raty 0%

Fot. Play

Nowoczesne urządzenia z rabatem do 1000 zł

Fioletowy operator przygotował zniżki na smartfony i smartwatche sięgające nawet 1000 zł. Z okazji mogą skorzystać wszyscy klienci kupujący bądź przedłużający oferty abonamentowe M, L lub Homebox. Szczególnie warto zwrócić uwagę na poniższe modele:

vivo V21 5G za 1799 zł 799 zł – 1000 zł taniej

za 1799 zł 799 zł – 1000 zł taniej Motorola Edge 30 neo 5G za 1899 zł 1199 zł – 700 zł taniej (przy zakupie dodatkowo inteligentny głośnik Lenovo Smart Clock 2 w prezencie)

za 1899 zł 1199 zł – 700 zł taniej (przy zakupie dodatkowo inteligentny głośnik Lenovo Smart Clock 2 w prezencie) Samsung Galaxy Watch4 40mm za 1099 zł 599 zł – 500 zł taniej

za 1099 zł 599 zł – 500 zł taniej Hammer Energy 2 Eco za 899 zł 539 zł – 360 zł taniej

za 899 zł 539 zł – 360 zł taniej Realme 9 5G za 1099 zł 849 zł – 250 zł taniej

Co więcej, pozostałą opłatę za urządzenie klienci mogą komfortowo rozłożyć na stałe raty 0% i spłacać je na jednej fakturze z rachunkiem za usługi. To wszystko w trosce o domowy budżet swoich klientów.

Fot. Play

Podwójne pakiety GB w ofertach z 5G

Aby w pełni cieszyć się z nowego smartfonu i korzystać z sieci swobodnie, Play podwaja pakiety danych dostępne w abonamentach z 5G na 24 miesiące dla klientów podpisujących nową umowę. Dzięki temu w abonamencie M do dyspozycji jest 120 GB internetu, w L 240 GB, a w Homebox aż 300 GB transmisji z pełną prędkością na dwa lata.

Fot. Play

Abonament M za jedyne 40 zł (zamiast 60 zł) miesięcznie

Play zachęca też do wybrania jego bestsellerowej oferty – abonamentu M zawierającego:

aż 120 GB internetu w smartfonie (8,63 GB w roamingu UE);

nielimitowane rozmowy;

nielimitowane SMSy oraz MMSy.

Dzięki promocji z okazji Czarnego Piątku wszystkie te usługi można otrzymać już za 40 zł miesięcznie. Standardowa cena tej oferty to 60 zł, co oznacza zniżkę w wysokości aż 33%. Oferta łączy się z rabatami nawet 1000 zł na smartfony i obowiązuje dla przenoszących numer, podpisujących nową umowę oraz decydujących się na abonament klientów prepaid.

Fot. Play

T-Mobile

T-Mobile proponuje aż 12 dni święta rabatów – Black Friday z motywem Magenty potrwa do 28 listopada.

Dodatkowo, każdy może uzyskać 50 zł rabatu z kodem BLACKWEEK - po dodaniu produktu do koszyka wpisz kod w polu "Kod rabatowy".

Smartfony taniej aż o 450 zł

Osoby poszukujące nowego telefonu na pewno znajdą coś dla siebie w ofercie T-Mobile. Użytkownicy mogą wybierać spośród wielu modeli od najpopularniejszych producentów. Z pewnością uwagę przyciągnie tańszy aż o 450 zł Xiaomi Redmi Note 11S, lub Samsung Galaxy A23 5G i realme 9, które w taryfie M z Internetem bez limitu danych z prędkością do 30 Mb/s kupimy taniej o 400 zł. A może OPPO? Lub powracająca po latach nieobecności Motorola, marka do której wielu z nas ma z pewnością sentyment.

Telewizor marki Philips tańszy o ponad 2000 zł

Jesienne i zimowe maratony filmowe, a może nawet już nadchodzący mundial, z pewnością będzie się przyjemnie oglądało na nowym telewizorze. Tym, którzy planują kupno nowego sprzętu, spodoba się telewizor marki Philips 65’’ OLED 4K UHD 65OLED707/12, a decyzję o zakupie ułatwi niższa o ponad 2 tysiące cena, jeżeli wybierzemy ofertę z nielimitowanym Internetem.

Smartwatche nawet 400 zł taniej

Już za chwilę Nowy Rok, a wraz z jego nadejściem postanowienia noworoczne. Jednym z najpopularniejszych jest zazwyczaj zadbanie o zdrowie i sylwetkę. W T-Mobile można mieć w atrakcyjnej cenie smartwatch Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE, który wesprze użytkownika w drodze do założonego celu.

Orange

Black Week w Orange

W Orange trwa właśnie Black Week - okres promocyjny z okazji Black Friday, podczas którego wiele urządzeń i usług od tego operatora można zakupić w atrakcyjnych cenach.

Samsung Galaxy Z Flip4 5G 256GB + Samsung Galaxy Watch4 44mm eSIM

Rata za urządzenie

113,00 zł × 36 rat 140,99 zł/mies.

Opłata na start

1,00 zł

Abonament z rabatami

65,00 zł/mies. (Od 25 mies. 75,00 zł/mies.)

Umowa na abonament

24 miesiące

Słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds2

Rata za urządzenie

19,95 zł × 20 rat 29,95 zł/mies.

OPPO Reno7 5G

Rata za urządzenie

84,00 zł × 24 raty 107,00 zł/mies.

Opłata na start

99,00 zł

Abonament z rabatami

65,00 zł/mies. (Od 25 mies. 75,00 zł/mies.)

Umowa na abonament

24 miesiące

Motorola edge 30 neo 5G 8/128GB

Rata za urządzenie

69,00 zł × 24 raty

Opłata na start

0,00 zł

Abonament z rabatami

65,00 zł/mies. (Od 25 mies. 75,00 zł/mies.)

Umowa na abonament

24 miesiące

Plus

W sklepie internetowym Plusa wystartowała już promocja na Black Friday.

Urządzenia Samsung w atrakcyjnych cenach

Klienci będą mogli wybrać Samsung Galaxy Z Fold 4 5G 512GB w jeszcze niższej cenie oraz smartwatche: Samsung Galaxy Watch 5 WiFi w wersji 40mm i 44mm oraz Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm WiFi. W sklepie internetowym Plusa na www.plus.pl dostępna już jest promocja z okazji Black Friday, w ramach której obniżone zostały ceny wybranych urządzeń marki Samsung. Wybierając smartfon Samsung Galaxy Z Fold 4 5G 512GB można oszczędzić nawet 750 złotych. Klienci, którzy zdecydują się na zakup ratalny tego modelu zapłacą 749 zł na start oraz 12 rat po 583,32 zł, czyli łącznie 7748,84 zł.

W promocyjnej cenie znalazły się również smartwatche: Samsung Galaxy Watch 5 40mm WiFi oraz Samsung Galaxy Watch 5 44mm WiFi o ponad 300 zł taniej, a także Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm WiFi w cenie obniżonej o ponad 500 zł.

W rozłożeniu na 12 rat klienci zapłacą za:

Samsung Galaxy Watch 5 40mm WiFi 1 zł na start oraz 12 rat po 84,83 zł – łącznie 1018,96 zł,

Samsung Galaxy Watch 5 44mm WiFi 1 zł na start oraz 12 rat po 93,17zł – łącznie 1119,04zł,

Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm WiFi 1 zł na strat oraz 133,17 zł – łącznie 1599,04 zł.

Abonament w Plusie – 2x więcej GB i Disney+ w prezencie nawet na 2 lata

Oprócz atrakcyjnych cen na urządzenia, klienci wybierający abonament głosowy za min. 55 zł/mies. w Plusie otrzymują 2x więcej GB z dostępem do najszybszej sieci 5G w Polsce oraz dostęp do Disney+ na dwa lata w prezencie. Ponadto Plus do podwojonej ilości GB i dostępu do Disney+ umożliwia dobranie abonamentów dla bliskich za 1 zł miesięcznie nawet na 15 miesięcy. Promocje łączą się ze sobą.

