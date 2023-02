Obok tej gry nie możesz przejść obojętnie, to jedna z pereł Nintendo Switch. Recenzja Fire Emblem Engage

Jeśli posiadacie Nintendo Switch, to musicie zagrać w Fire Emblem Engage. Dlaczego? Więcej o tym w naszej recenzji.

Fire Emblem to jedna z najdłuższych i najstarszych serii gier od Nintendo. Początki tego niezwykłego cyklu gier strategicznych z elementami RPG sięgają 1990 roku. Od tamtej pory doczekaliśmy się kilkunastu premier tytułów z głównej serii oraz kilku spin-offów. Najnowsza odsłona cyklu to Fire Emblem Engage – tytuł na wyłączność Nintendo Switch.

Nie znasz serii Fire Emblem? Nie szkodzi

Cykl Fire Emblem w swojej konstrukcji można porównać do innych wieloletnich i popularnych marek jak: Final Fantasy, Dragon Quest czy Persona. W większości przypadków mamy tu do czynienia z podobnym schematem rozgrywki i (z reguły) świeżą historią. Oczywiście zdarzają się odsłony, które bezpośrednio się ze sobą łączą, ale tak nie jest w przypadku Fire Emblem Engage… w pewnym sensie.

Najnowsza część serii przenosi nas do fantastycznego świata Elyos, w którym to 1000 lat temu doszło wielkiej wojny pomiędzy zjednoczonymi królestwami, a armiami pod wodzą upadłego, mrocznego smoka. Niegodziwca udało się pokonać, jednak koszta tego były ogromne.

Główny bohater produkcji - Alear (możemy swobodnie wybrać płeć postaci), budzi się ze swojego 1000-letniego snu i dowiaduje się, że krótko po zwycięskiej bitwie zapadł w śpiączkę. Warto tu podkreślić, że Alear nie jest zwykły śmiertelnikiem, tylko pochodzi z rodu starożytnych „Boskich Smoków”. Nasz bohatera nie ma jednak okazji do spokojnego wypoczynku bowiem pradawne zło znów wychyla łeb w Elyos. Choć przedstawiony wstęp do historii Fire Emblem Engage brzmi wyjątkowo sztampowo, to zapewniam was, iż są to tylko złe dobrego początki.

Turowe starcia pozostają esencją rozgrywki w Fire Emblem Engage (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl)

Historia opowiedziana w Fire Emblem Engage to w dużej mierze klasyczna opowieść walki dobra ze złem, jednak utkana na tyle zręcznie i pomysłowo, że nawet przez chwile nie będziecie się nudzić podczas tej kilkudziesięcio-godzinnej przygody. Przede wszystkim nie brakuje tu zwrotów akcji i ciekawego przedstawiana historii z różnych perspektyw i czasów. Twórcy umiejętnie bawią się naszymi emocjami, nie zabraknie zatem wzruszeń, złości i solidnej dawki przyjemnego humoru.

Ozdobą Fire Emblem Engage są również bohaterowie. Tych jest tu całkiem sporo, choć muszę przyznać, że nie każdy dostał tyle samo czasu w „blasku reflektorów”, co inni. Jednak nawet nieco poboczne postacie są w stanie zdobyć naszą sympatię i zainteresowanie. Z przyjemnością śledziłem losy i rozwój relacji niemal wszystkich towarzyszy głównego bohatera (z małymi wyjątkami).

Fire Emblem Engage - galeria zdjęć ( ) × Barwni bohaterowie Barwni bohaterowie W Fire Emblem Engage nie zabraknie nam barwnych bohaterów i to zarówno tych, którzy staną po naszej stronie, jak i przeciwników. Efektowne starcia Efektowne starcia Utarło się przekonanie, że gry turowe nie mogą dobrze wyglądać. Fire Emblem Engage pokazuje, że to nieprawda. Modele postaci, animacje i efektowne starcia sprawiają, że to jedna z najładniej wyglądających gier na Nintendo Switch. Tak się robi przerywniki filmowe Tak się robi przerywniki filmowe W Fire Emblem Engage nie brakuje przerywników filmowych. Nie tylko prezentują się one znakomicie pod względem wizualnym, ale i artystycznym. Ogromne brawa należą się aktorom, którzy pomogli w realizacji tego projektu. Starzy znajomi wracają Starzy znajomi wracają Mechanika Engage pozwoliła twórcom na przywrócenie do najnowszego Fire Emblem najsłynniejszych bohaterów w historii cyklu. Jest dobrze Jest dobrze Fire Emblem po prostu nie może się nie podobać.

Kilka słów należy się również Alearowi. Będę z wami szczery, początkowo trudno mi było sympatyzować z głównym bohaterem. Zlękniony, zagubiony i niepewny siebie Alear częściej mniej irytował, niż sprawiał, że to bohater, któremu chcę kibicować. Jednak wraz z rozwojem fabuły Alear dojrzewał. Czuć, że przeżycia i decyzje, które musiał podjąć, faktycznie odbijają się na jego charakterze. Wielkie brawa należą się studiu Intelligent Systems za tą niezwykłą transformację głównego bohatera.

No to pora na… Engage!

Tytuł tej części serii niej jest przypadkowy, Engage to bowiem również nazwa jednej z głównych mechanik gry. Alear, a także wybrani przez niego towarzysze mogą bowiem korzystać z potężnych pierścieni, które przywołują bohaterów z innych światów. Wieloletni sympatycy serii dostrzegą tu postacie z poprzednich odsłon Fire Emblem, jak: Marth, Sigurd czy Roy. Jeśli to jednak wasza pierwsza przygoda z cyklem, to nie macie powodów do obaw. Wraz z rozwojem fabuły i wy będziecie mogli dobrze poznać historię największych bohaterów Fire Emblem.

Mechanika Engage to ozdoba najnowszego Fire Emblem (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl)

Alear oraz wybrane przez nas postaci mogą się połączyć z jednym pierścieniem i korzystać z nowych mocy nawiedzającego go bohatera. Ma to swoje odzwierciedlenie w fabule, ale przede wszystkim podczas licznych turowych starć. Pod względem systemu walki i ogólnych założeń rozgrywki Fire Emblem Engage nie różni się zbytnio od poprzedników. Oznacza to, że na zróżnicowanych mapach musimy wykorzystać jak najlepiej dostępnych nam bohaterów przypisanych do konkretnych klas postaci jak: czarodziej, łucznik, wojownik z mieczem czy toporem itd. itp. Kluczową zmianą jest właśnie system Engage. W trakcie bitwy ładujemy „pasek Engage”, który pozwala nam scalić się z naszym „duchowym towarzyszem” i zyskać dostęp do nowych zdolności i broni. Właściwe wykorzystanie „engage” jest w zasadzie kluczem do zwycięstwa, a to te nie jest wcale łatwo.

Turowe starcia w najnowszym Fire Emblem są wymagające i muszę przyznać, że łatwo stracić kompanów. Na szczęście w grze są dwa tryby rozgrywki: klasyczny, w którym to bohaterowie, którzy polegną w bitwie, giną naprawdę i ich historia się kończy oraz normalny, który sprawia, że ranni towarzysze wycofują się z bitwy i możemy ich wykorzystać w przyszłości. Ostatecznie, tylko śmierć Aleara powoduje zakończenie gry.

Bez zbędnych rozpraszaczy

Fire Emblem Engage, w przeciwieństwie do Fire Emblem: Three Houses, nastawione jest na historię oraz strategiczne aspekty produkcji. Chociaż polubiłem Three Houses, to irytował mnie system kalendarza wyciągnięty z serii Persona i konieczność dbania o zbyt wiele elementów związanych z "bazą" i towarzyszami, zamiast skupienie się na walce i fabule. W Fire Emblem Engage wygląda to zupełnie inaczej.

W zasadzie podążamy od zadania do zadania, które w większości przypadków kończy się epickim starciem. Oczywiście, wraz z postępami w fabule otrzymamy dostęp do swojej „bezpiecznej przystani”, jednak to my decydujemy, ile chcemy spędzić tu czasu i co robić. Nie brakuje tu aktywności pobocznych, jak choćby wędkowania czy wieży wyzwań, gdzie możemy brać udział w symulowanych starciach w zamian za unikatowe nagrody.

W Fire Emblem Engage czeka na nas sporo dodatkowych aktywności, ale większość z nich jest całkowicie opcjonalnych (fot. Maciej Persona / PCWorld.pl)

Spodobało mi się również to, że początkowo opustoszałe miejsce z czasem staje się coraz bardziej żywe, gdy dołączają do nas kolejni bohaterowie, kupcy i inne postacie. Fire Emblem Engage zdecydowanie stawia na esencję serii, którą są wymagające turowe starcia. Jeśli lubicie gry ze zwartą konstrukcją, w których dodatkowe aktywności są całkowicie opcjonalne, to w Engage odnajdziecie się znakomicie.

Czy warto kupić Fire Emblem Engage?

Seria Fire Emblem zdecydowanie nie jest dla każdego. Engage sprawia jednak, że próżno szukać lepszego tytułu na „wejście” w ten niezwykły cykl. Co przy tym istotne, twórcom udało się zachować znakomity balans, który sprawił, że rozgrywkę w Engage docenią również weterani serii. Trudno mi wyobrazić sobie lepszy start nowego roku w wykonaniu Nintendo. Fire Emblem Engage to tytuł, który po prostu trzeba ograć na Nintendo Switch.