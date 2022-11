Obok tej promocji Amazon trudno przejść obojętnie. Ta szczoteczka elektryczna tańsza nie będzie

W sklepie Amazon wciąż trwają promocje związane z Black Friday Week. Tylko do końca dnia można skorzystać z atrakcyjnych ofert.

Szał wyprzedaży związanych z Black Friday i Cyber Monday wciąż trwa - także w Amazon, gdzie tylko do końca dnia możemy skorzystać z promocyjnych cen na wybrane produkty. Szczególną uwagę warto zwrócić na przecenione szczoteczki elektryczne i soniczne (tu znajdziecie więcej na ten temat). Przede wszystkim zainteresowała nas spora promocja na najnowszą szczoteczkę Oral-B iO10, która tylko w Amazon dostępna jest w cenie 1347 zł. W innych sklepach ceny wahają się od 1700 nawet do 2500 zł, więc jeśli planowaliście wymianę swojej szczoteczki, to teraz macie najlepszą okazję, aby wyposażyć się w ten model, bez przepłacania.

Fot.: PCWorld

Co oferuje szczoteczka Oral-B Series 10?

To, co wyróżnia szczoteczkę Oral-B iO 10 to zastosowana technologia magnetyczna - delikatne mikrowibracje, które rozprowadzane są do główki oraz końcówek włókien szczoteczki, umożliwiają dokładniejsze mycie. Poza tym, dzięki sztucznej inteligencji, możemy w czasie rzeczywistym śledzić etapy szczotkowania. Możemy monitorować to zarówno za pomocą specjalnej stacji ładującej, na której znajdują się diody komunikujące, która partia żuchwy została już umyta, jak i w aplikacji mobilnej. Do dyspozycji mamy 7 trybów czyszczenia oraz wiele wskazówek dotyczących poprawnego szczotkowania zębów.

Więcej na temat samej szczoteczki możecie przeczytać w naszej recenzji - przejdź do tekstu.

Fot.: PCWorld

Jeśli interesuje Was zakup szczoteczki w promocyjnej cenie, przejdźcie do sklepu Amazon.