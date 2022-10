Obok tej promocji na elektronarzędzia trudno przejść obojętnie! -50% na akumulatory w Lidlu

Ofertę elektronarzędzi z Lidla znamy doskonale - już niebawem, pojawi się okazja na zdobycie produktów z naprawdę wysokim rabatem do 50%! Sprawdź, co możesz upolować podczas promocji i jak skorzystać z limitowanej oferty.

Obok tej promocji trudno przejść obojętnie! -50% na akumulatory w Lidlu

Lidl zawitał po raz pierwszy do Polski w 2002 roku jako dyskont. Aż trudno uwierzyć, że na ten moment jest to sieć sklepów z niebagatelnie dużym asortymentem - zarówno w zakresie FMCG, jak i artykułów przemysłowych. Nieustanne poszerzanie oferty oraz udoskonalenia pozwoliły zbudować wiele znaczących marek własnych, takich jak m.in. PARKSIDE. Narzędzia oraz elektronarzędzia, które zostały wprowadzone do stałej sprzedaży internetowej oraz sklepów stacjonarnych wywołują niemałe zainteresowanie. Tym razem, Lidl przedstawia najnowszą akcję promocyjną dotyczącą akumulatorów zasilających.

-50% na akumulator PARKSIDE - jak skorzystać z promocji?

Specjalna akcja dotyczy serii PARKSIDE X 20 V Team. Przy zakupie dwóch dowolnych urządzeń, przysługuje nam rabat w wysokości -50% na zakup akumulatora litowo-jonowego lub litowo-jonowego z ładowarką. Jest to dość dobra okazja zarówno dla majsterkowiczów, jak i amatorów, którzy nie posiadają wystarczającego wyposażenia. Jako że większość elektronarzędzi jest sprzedawana bez akumulatora, jego zakup może okazać się niemal konieczny. Promocja startuje już 13 października i potrwa wyłącznie do 15 października. Sprawdziliśmy, jakie modele zostaną objęte akcją - oto najbardziej atrakcyjne oferty.

Zobacz również:

PARKSIDE Akumulator litowo-jonowy PAP 20 B1, 20 V, 2 Ah z ładowarką PLG 20 C1, 65 W

akumulator

typ: litowo-jonowy

napięcie znamionowe: 20 V

pojemność: 2 Ah

ładowarka

moc znamionowa: 65 W

prąd znamionowy: 2,4 A

czas ładowania (przy 20 V / 2 Ah): ok. 60 min

Cena: 129 zł

PARKSIDE Akumulator litowo-jonowy PAP 20 B3, 20 V, 4 Ah, Cell Balancing

typ: litowo-jonowy

napięcie znamionowe: 20 V

pojemność: 4 Ah

Cena: 159 zł

PARKSIDE Akumulator litowo-jonowy PAP 20 B1, 20 V, 2 Ah, Cell Balancing

typ: litowo-jonowy

napięcie znamionowe: 20 V

pojemność: 2 Ah

Cena: 99 zł

PARKSIDE Akumulatorowe nożyce skokowe do cięcia blachy 20 V, PMKA 20-Li A1 (bez akumulatora i ładowarki)

min. promień cięcia: 40 mm

rozstaw cięcia: 5 mm

wysokość skoku: 7 mm

maks. wydajność cięcia: aluminium: 2,5 mm (200 N/mm²) / stal: 1,6 mm (400 N/mm²), 1,2 mm (600 N/mm²), 0,8 mm (800 N/mm²)

Cena: 299 zł

PARKSIDE Akumulatorowa piła szablasta 20 V, PSSA 20-Li B2 (bez akumulatora i ładowarki)

znamionowa liczba skoków na biegu jałowym: n₀ 0-3100 min⁻¹

długość skoku: 23 mm

tryb pracy: skok liniowy

maks. wydajność cięcia: 100 mm w drewnie, 20 mm w stali niestopowej (z odpowiednim brzeszczotem)

Cena: 179 zł

PARKSIDE Akumulatorowy odkurzacz do liści 20 V, 3 w 1

3 w 1: mocna dmuchawa, wydajny odkurzacz, funkcja rozdrabniacza

5-stopniowa regulacja obrotów z przyciskiem turbo

poj. ok. 45 l

liczba obrotów: 6000-20500 min-¹

maks. prędkość przepływu powietrza: 320 km/h

rozdrabnianie: maks. 8:10

brak akumulatora w zestawie

Cena: 349 zł

Wszystkie polecane urządzenia z zakresu elektronarzędzi w ofercie Lidla pojawiają się cyklicznie w naszym wpisie: Lidl: elektronarzędzia w niskich cenach - sprawdzamy ofertę. Wszystkie produkty, jak i szczegóły akcji znajdziesz pod tym linkiem.