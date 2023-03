Obok tej promocji nie można przejść obojętnie... Prawie 40% rabatu na popularny odkurzacz automatyczny [06.03.2023]

Robot sprzątający to prawdziwe wybawienie dla wszystkich, którzy lubią mieć zawsze czystą podłogę. A gdy można mieć taki odkurzacz niemal 40% taniej, kończą się już wymówki. Lepsza okazja, żeby kupić sobie takiego pomocnika, może prędko nie nadejść.

Najnowsza propozycja od popularnej platformy sprzedażowej Amazon to korzystna cena funkcjonalnego robota sprzątającego Ecovacs DEEBOT OZMO T8. W porównaniu do ofert innych sklepów i platform sprzedażowych, ta oferta to prawdziwa okazja. Czy warto kupić ten sprzęt? Sprawdźmy.

Ecovacs DEEBOT OZMO T8 – czy warto?

Jest to robot z funkcją odkurzania i mopowania podłogi. Producent chwali się, że został wyposażony w wyjątkową technologię – TrueDetect 3D. Polega ona na technologii światła strukturalnego i algorytmowi skanowania 3D, dzięki którym urządzenie wyjątkowo dokładnie skanuje otoczenie i wykrywa nawet najmniejsze przeszkody w pomieszczeniu. Tym sposobem potrafi uniknąć kolizji, zablokowania lub zaplątania. Dodatkowo, ma też technologię TrueMapping, opartą na technologii wykrywania przestrzennego D-ToF. Wśród funkcji tego robota warto wymienić też ustawianie wirtualnych ścian, wykrywanie dywanów, indywidualne planowanie czyszczenia pomieszczenia i mapowanie wielu podłóg i pięter.

W tym modelu zastosowano szczotkę wałkową w połączeniu z podwójnymi szczotkami bocznymi. Dodatkowo, robot cechuje się systemem utrzymania ciśnienia firmy Ecovacs, który ma poprawiać wydajność podczas sprzątania. Czas pełnego naładowania baterii wynosi 6,5 godziny. Na jednym naładowaniu akumulator może pracować nawet 3 godziny. Jeśli poziom naładowania akumulatora będzie niski, odkurzacz automatycznie wróci do stacji dokującej, by potem wznowić sprzątanie w tym samym miejscu, w którym zostało ono przerwane.

Parametry:

Typ nawigacji: Smart Navi 2.0

Tryb czyszczenia: Auto, Zakres, Niestandardowe

Pojemność pojemnika na kurz (ml): 420

Pojemność zbiornika na wodę (ml): 240

Wartość hałasu (dBA): 67

Gdzie kupić robota sprzątającego Ecovacs DEEBOT OZMO T8 z dużym rabatem? Na Amazon jest on przeceniony o aż 38%!

Źródło: amazon.pl, ecovacs.pl