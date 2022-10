Obserwator – Netflix stworzy sezon 2?

Zwyczajna amerykańska rodzina, piękny dom i anonimowe listy nadsyłane przez niebezpiecznego stalkera... Obserwator jest już dostępny na Netfliksie, a ci, którzy go obejrzeli, mogą się zastanawiać, czy powstanie drugi sezon serialu. Sprawdzamy wszystkie informacje na ten temat.

Obserwator – nowy przebój Netflixa

Obserwator (ang. The Watcher) na Netfliksa trafił zaledwie w zeszły czwartek, ale już zdążył zrobić karierę właściwą produkcjom z gatunku true crime. W Polsce serial okupuje miejsce 2 w kategorii Nowe i popularne, a wyprzedza go jedynie przebojowa Wielka woda. Serial będący kolejnym po Dahmerze dziełem Ryana Murphy'ego (we współpracy z Ianem Brennanem) opowiada historię rodziny, którą wkrótce po przeprowadzce do New Jersey zaczęły nękać anonimowe listy nadsyłane przez tajemniczego Obserwatora. Inspiracją dla opowieści były prawdziwe wydarzenia, które rozegrały się w 2014 roku, jednak siłą rzeczy twórcy podkoloryzowali rzeczywistość i dodali sporo od siebie.

Choć Obserwator nie jest najbardziej oryginalnym projektem Murphy'ego i nie zbiera zbyt entuzjastycznych recenzji, u widzów cieszy się sporą popularnością. A to prowadzi do oczywistego pytania, czy powstanie drugi sezon serialu?

Sezon 2 – czy powstanie?

Prawdziwa historia rodziny Brannocków (w serialu Broaddusów) nie była tak dramatyczna jak chcieliby twórcy Netflixa i zakończyła się szybką ucieczką z feralnego domu. Maria i Derek (w serialu Nora i Dean) w sumie otrzymali 4 anonimy. Nadawca snuł w nich paranoiczne teorie na temat domu i groził dzieciom pary. Wobec tego, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, rodzina zrezygnowała z walki ze stalkerem i nigdy nie wprowadziła się do zakupionego budynku. Kim był tajemniczy Obserwator, tego nigdy nie udało się ustalić.

Serial Netflixa prezentuje zamkniętą historię, w której zachowano najważniejsze elementy historii Brannocków. Wszystko wskazuje więc na to, że 2. sezon serialu nie powstanie. Nie jest jednak wykluczone, że Obserwator stanie się początkiem nowej antologii Netflixa oraz duetu Murphy&Brennan.

