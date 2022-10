Obserwator – nowy serial grozy już na platformie Netflix. Czy to historia prawdziwa?

Seriale z nurtu true crime cieszą się dużą popularnością, a w tworzeniu tego typu produkcji przoduje Netflix. Czy nowy serial platformy również odniesie sukces? O czym opowiada Obserwator? I czy przedstawione w nim wydarzenia są prawdziwe?

Spis treści

Obserwator – najważniejsze informacje

Tytuł: Obserwator (The Watcher)

Obserwator (The Watcher) Twórcy: Ian Brennan, Ryan Murphy

Ian Brennan, Ryan Murphy Gatunek: horror, true crime

horror, true crime Liczba planowanych sezonów: 1

1 Liczba planowanych odcinków: 7

7 Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: USA

Obserwator to serial z pogranicza thrillera i horroru, oparty na artykule opublikowanym w 2018 roku w New York Magazine. Dziennikarka Reeves Wideman opisała dziwną historię pochodzącej z New Jersey rodziny Broaddusów, którzy w 2014 roku przenieśli się do wymarzonego domu. Wkrótce po przeprowadzce zaczęli otrzymywać niepokojące listy od osoby, która podpisywała się jako Obserwator. Tajemniczy nadawca twierdził, że interesuje się domem od wielu lat i ma swoje plany zarówno wobec budynku, jak i zamieszkującej go rodziny.

Serial został stworzony przez dwóch znanych twórców. Duet Brenner i Murphy stworzył takie seriale, jak Glee i Ratched, zaś sam Ryan Murphy przygotował American Horror Story, American Crime Story: Zabójstwo Versace i Pose, a ostatnio również przebojowy serial Netflixa Dahmer: Potwór – historia Jeffreya Dahmera.

Zobacz również:

Data premiery

Obserwator swoją działalność rozpoczął na platformie Netflix w czwartek, 13 października 2022 roku. Serial składa się z 7 odcinków – oczywiście wszystkie ukazały się tego samego dnia.

Obsada

W serialu występuje m.in.:

Naomi Watts – Nora (Maria Broaddus)

– Nora (Maria Broaddus) Bobby Cannavale – Dean (Derek Broaddus)

– Dean (Derek Broaddus) Jennifer Coolidge – Karen, agentka nieruchomości

– Karen, agentka nieruchomości Noma Dumezweni – Theodora, prywatna detektywka (Reggie)

– Theodora, prywatna detektywka (Reggie) Mia Farrow – Pearl, sąsiadka

– Pearl, sąsiadka Margo Martindale – Maureen, sąsiadka

Imiona osób, o których opowiada serial zostały zmienione.

Zwiastun

Jeśli zainteresował Was nowy serial Ryana Murphy'ego i Iana Brennana, rzućcie okiem na trailer Obserwatora:

Obserwator od dziś na Netfliksie [13.10.2022]

Już dziś na Netfliksie pojawił się nowy serial z nurtu true crime, czyli Obserwator. Produkcja z Naomi Watts i Bobbym Cannavale zabierze widzów do mrocznej historii, która wydarzyła się kilka lat temu w New Jersey. Biorąc pod uwagę popularność, jaką cieszą się thrillery oparte na faktach, Obserwator wkrótce może stać się kolejnym przebojem serwisu. Czy serial Ryana Murphy'ego i Iana Brennana jest lepszy niż Dahmer? Przekonajcie się sami.

