Obserwujcie niebo! Satelity Starlink znowu nad Polską

Satelity Elona Muska wracają nad polskie niebo. Tym razem jest szansa zobaczyć je nieco wcześniej.

Już dzisiaj (17 września) o godzinie 20:17 czasu polskiego (o ile pogoda na to pozwoli) planowany jest kolejny start rakiety Falcon 9 z paczką 60 satelitów. Rakieta wystartuje z Centrum Kosmicznego im. Kennedy’ego na Florydzie (KSC – John F. Kennedy Space Center). Co najciekawsze, kosmiczny pociąg znów będzie można zobaczyć nad Polską!

Uwolnienie satelitów nastąpi 15 minut po starcie czyli o godzinie 20:32. Najlepsze warunki do obserwacji będzie miała zachodnia Polska. Przelot satelitów nad Polską rozpocznie się ok. godziny 20:38 i będzie widoczny do godziny 20:43. Będzie to jedyny przelot widoczny w tym dniu, natomiast jest wielka szansa na to, że w kolejnych dniach satelity Starlink również będą widoczne - szczegółowe trajektorie kolejnych przelotów poznamy po starcie.

