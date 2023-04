Obsesja – czy powstanie 2. sezon erotycznego przeboju Netflixa?

Erotyczny miniserial, który w kwietniu trafił na platformę Netflix, błyskawicznie przyciągnął uwagę widzów. Czy władze serwisu zechcą stworzyć 2. sezon opowieści o zakazanym romansie żonatego mężczyzny i narzeczonej jego syna?

Nie jest zaskoczeniem, że nowy thriller erotyczny Netflixa z miejsca stał się jednym z najchętniej oglądanych seriali platformy. Oparta na powieści Josephine Hart Obsesja do sieci trafiła 13 kwietnia 2023 roku i zaintrygowała polskich widzów na tyle, że wciąż utrzymuje się w TOP 10 najchętniej oglądanych seriali serwisu. Czy to oznacza, że widzowie mogą liczyć na kolejny sezon opowieści o romansie Anny i Williama?

Czy Netflix stworzy 2. sezon Obsesji?

Na początek warto zastanowić się, czy istnieje fabularny potencjał do stworzenia kolejnego sezonu serialu. Obsesja została pomyślana jako miniserial i składa się jedynie z 4. odcinków – jednocześnie adaptuje powieść Hart dość wiernie. Romans Anny i Williama wychodzi na jaw w gwałtownych okolicznościach, co skutkuje śmiercią Jaya i rozpadem małżeństwa mężczyzny. Mimo tragicznych wydarzeń ma on nadzieję na związek z Anną, ta jednak opuszcza go. W finale widzimy, że kobieta postanawia uporządkować swoją przeszłość i decyduje się na terapię.

Gdy już wydaje się, że Anna będzie w stanie odnaleźć spokój, coś w wypowiedzi terapeuty na nowo rozbudza jej mroczne obsesje.

fot. Netflix

Finał jest więc ambiwalentny. Z jednej strony najważniejsze wątki opowieści uległy rozwiązaniu i zakończenie mogłoby pozostać otwarte. Z drugiej strony scenarzyści mogliby spróbować przedstawić walkę Williama o odzyskanie Anny, a nawet uwikłać bohaterkę w kolejny romans.

Do pewnego stopnia istnieją więc możliwości, by stworzyć kolejny sezon Obsesji. Jednak na razie Netflix nie ogłosił żadnych konkretów w sprawie przyszłości miniserialu – podjęcie decyzji o kontynuacji lub skasowaniu produkcji na ogół zajmuje władzom serwisu kilkanaście tygodni.

