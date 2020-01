Obsłuż swoich klientów lepiej niż dobrze – wirtualna centrala vPBX od easyCALL.pl

Z jakiego powodu firma traci klienta? Według badania przeprowadzone przez MSPA (Mystery Shopping Providers Association’s) najczęstszą przyczyną rezygnacji z usług jest poziom obsługi. Niska satysfakcja z obsługi klienta osiągnęła w badaniu wynik 68%, wyprzedzając zdecydowanie niską jakość produktu (14%).

Doświadczenia, jakie wynosi klient z kontaktów z firmą, są najważniejsze. Przepływ informacji między klientem a marką decyduje o rynkowym sukcesie. Czy można więc wyobrazić sobie pozytywne customer experience bez sprawnej, firmowej infolinii? Pomimo wielu dostępnych obecnie kanałów komunikacji klienci wciąż najczęściej używają telefonu, gdy chcą skontaktować się z firmą.

Jaki system telekomunikacyjny wybrać, aby zagwarantować wysoką jakość obsługi klienta? Bez wątpienia wirtualną centralę telefoniczną vPBX i nowoczesną telefonię internetową VoIP.

Centrala vPBX – to nowoczesne rozwiązanie telekomunikacyjne

Wirtualna centrala telefoniczna vPBX easyCALL.pl to usługa telekomunikacyjna, która zapewnia bardzo wysoki poziom obsługi klienta, bo wykorzystuje łącze internetowe oraz technologię chmurową. Firma nie instaluje fizycznego urządzenia w swoim biurze, a korzysta z zasobów serwera operatora. Telefony IP są podłączone bezpośrednio do internetu, a ich numery umieszczone w schemacie drzewa IVR wirtualnej centrali telefonicznej, do której użytkownik ma dostęp poprzez przeglądarkę internetową.

Centrala vPBX gwarantuje, że klienci dodzwonią się do BOK-u szybciej, wygodniej, a połączenie będzie bezpieczniejsze. Słowem – klienci mają więcej powodów do zadowolenia z obsługi.

W jaki sposób Wirtualna Centrala easyCALL.pl potrafi rozwiązać najczęstsze problemy w telefonicznej obsłudze klientów?

Centrala vPBX – funkcjonalności, które dbają o CX

Wirtualna centrala posiada szereg funkcjonalności, które usprawniają proces telefonicznej obsługi klienta. Klient nie tylko szybciej dodzwania się do BOK, ale jego zgłoszenie rozwiązywane jest skuteczniej. Klient nie traci czasu, aby skontaktować się z firmą, a obsługę ocenia jako życzliwą i kompetentną.

Oto kilka funkcji centrali vPBX, które sprawiają, że customer experience firmy będzie na naprawdę wysokim poziomie.

Automatyczne zapowiedzi głosowe oraz numery wewnętrzne skracają czas oczekiwania na połączenia i zapewnią obsługę 24h/dobę.

skracają czas oczekiwania na połączenia i zapewnią obsługę 24h/dobę. Kolejkowanie połączeń i nagrywanie rozmów zapewniają szybkie przyjęcie zgłoszenia i ciągłość obsługi

zapewniają szybkie przyjęcie zgłoszenia i ciągłość obsługi Wirtualne numery telefonu ułatwiają klientowi kontakt z firmą nawet z zagranicy.

ułatwiają klientowi kontakt z firmą nawet z zagranicy. Wirtualny faks umożliwia wysłanie i odbiór dokumentów bez urządzenia faksującego.

umożliwia wysłanie i odbiór dokumentów bez urządzenia faksującego. Automatyczne ankiety telefoniczne badają poziom satysfakcji klienta i szybko zbierają informacje o preferencjach klientów.

badają poziom satysfakcji klienta i szybko zbierają informacje o preferencjach klientów. Integracja z systemami zewnętrznymi np. CRM – umożliwia automatyczne przekazanie klientowi potrzebnych mu informacji bez udziału Konsultanta telefonicznej obsługi klienta (status zamówienia, reklamacji, czas dostawy, termin płatności).

Konfiguracja tych zaawansowanych funkcji jest bardzo prosta. Obsługa centrali vPBX easyCALL.pl odbywa się przez intuicyjny panel WWW za pomocą metody „drag&drop”.

Do wielu zalet wykorzystania centrali wirtualnej należy także skalowalność, możliwość rozbudowy funkcji i dodawanie użytkowników praktycznie bez ograniczeń i wydatków na sprzęt i infrastrukturę.

Centrala vPBX – jak dobrze ją wybrać?

Na rynku jest wielu dostawców central vPBX. Jak wybrać usługę, która rzeczywiście rozwinie obsługę klienta w naszej firmie? Czy ilość dostępnych funkcji to kryterium, które decydować powinno o wyborze tego, a nie innego operatora?

Tak, ale tylko w momencie, gdy jesteśmy świadomi, które z funkcji są nam naprawdę potrzebne. A to zależy od wielkości firmy oraz branży, w jakiej działa.

Inne potrzeby będzie miała mikrofirma, a inne duże przedsiębiorstwo usługowe. Tej pierwszej raczej nie będzie potrzebna funkcja integracji wirtualnej centrali z systemem CRM, ale w dużej firmie ta funkcja zdecydowanie usprawni obsługę klienta.

Aby dobrze wybrać dostawcę centrali vPBX oraz najbardziej opłacalny wariant usługi, trzeba więc przeanalizować potrzeby firmy.

