Oceniamy Disney Plus po 2 miesiącach korzystania. Czy warto było zapłacić?

Spędziliśmy z Disney Plus dwa miesiące. Czy warto było wydać pieniądze na kolejną platformę VOD?

Disney Plus zadebiutował w Polsce dokładnie dwa miesiące temu. Wtedy stworzyliśmy wspólnie artykuł, w którym zastanawialiśmy się, czy warto skorzystać z platformy i przedstawiliśmy kilka przykładów filmów i seriali, które na pewno chcemy zobaczyć. Jak sytuacja wygląda po dwóch miesiącach korzystania z serwisu? Czy oczekiwania się spełniły czy wręcz przeciwnie?

Po premierze Disney Plus czułem się nieco zagubiony. Jednak mam tak w przypadku każdego większego serwisu, który zapewnia mi dostęp to biblioteki tak dużej, że po prostu fizycznie nie jestem w stanie obejrzeć wszystkiego, co bym chciał. Potrzebowałem kilku dni, aby na spokojnie przewertować zawartość platformy i wybrać to, co w pierwszej kolejności chcę zobaczyć. Poskutkowało to tym, że od ponad 60 dni sporadycznie korzystałem z innych serwisów. Na Netflix obejrzałem najnowszy sezon Stranger Things, Resident Evil oraz kilka zaległych horrorów. W przypadku HBO Max i Amazon Prime sytuacja była jeszcze gorsza, ponieważ z serwisów nie korzystałem praktycznie w ogóle i wiem, że najbliższa okazja to będzie premiera Gry o Tron: Ród Smoka oraz Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy. I to raczej wszystko, co w najbliższym czasie mnie tam zainteresuje.

Z Disney Plus sytuacja ma się całkowicie inaczej. Zgodnie ze złożonymi samemu sobie obietnicami, przygodę z nową platformą rozpocząłem powrotem do przeszłości w towarzystwie agentów FBI, a dokładnie agentów Archiwum X. To piękne uczucie, kiedy mogę w pełni legalnie obejrzeć wszystkie odcinki w jednym miejscu, w dobrej jakości i z napisami. Kiedy sam nie wiem na co mam ochotę, wiem, że zawsze z pomocą przyjdą agenci Mulder i Scully i jeden odcinek opowiadający o ich przygodach pomoże się odstresować i odprężyć.

Moim kolejnym postanowieniem jest odświeżenie wszystkich produkcji Marvela w kolejności chronologicznej. Jeśli tylko czas pozwala, staram się wracać do starszych produkcji i z biegiem dni dotrzeć do seriali takich jak Moon Knight, Ms. Marvel czy nadchodzący She Hulk. A przed nami jeszcze tyle nowości. Poza kolejnością skusiłem się na kilkudziesięciominutowy seans Ja jestem Groot i muszę przyznać, że twórcy odwalili kawał świetnej roboty. Kreacja członka Strażników Galaktyki to top of the top współczesnych animacji, jakie miałem okazję obejrzeć. Dużo humoru i rozczulających zachowań głównego bohatera to coś, co sprawiło, że cały wieczór po seansie chodziłem uśmiechnięty i przed snem zrobiłem drugą rundkę z wszystkimi odcinkami. Jeśli jesteście ciekawi szerszej opinii, możecie przeczytać naszą recenzję lub po prostu obejrzeć cały pierwszy sezon. O tutaj.

To, co mnie bardzo cieszy to fakt, że Disney Plus zapewnia także dość pokaźny zestaw horrorów, których jestem wielkim fanem od lat. Chcecie obejrzeć takie klasyki jak Omen, seria Obcy, kultowy Szósty Zmysł, mało znaną i niedocenianą, ale za to świetną Straż Nocną lub może mniej horrorową, ale wpisującą się w konwencję serię o Predatorze? Proszę bardzo. W katalogu znajdziecie wszystkie te tytuły, a mogę zapewnić, że jest to tylko kropla w morzu świetnych produkcji dostępnych na Disney Plus.

Nie do końca chciałem, aby ten tekst wyglądał jak pochwalna laurka dla nowej platformy, która pojawiła się na naszym rynku, jednak układając w głowie przeżycia i wspomnienia związane z korzystaniem z Disney Plus w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, po prostu nie jestem w stanie znaleźć słabych stron serwisu. Doskonały zestaw produkcji, które idealnie wpasowują się w moje gusta, dostęp do najnowszych technologii, takich jak Dolby Vision czy Dolby Atmos oraz świetna cena sprawiają, że Disney Plus jest dla mnie platformą nr 1, wśród wszystkich serwisów streamingowych dostępnych aktualnie w naszym kraju. Cena zapewne z biegiem czasu wzrośnie, jednak nawet jeśli to będzie podwyżka rzędu 10 czy 15 zł w skali miesiąca, to stosunek ceny do jakości nadal w moim mniemaniu będzie można określać jako 10/10.

Minęły już dwa miesiące odkąd do Polski trafił Disney+. Amerykański serwis wszedł do naszego kraju w najlepszy możliwy sposób, czyli oferując kompletną bibliotekę wszystkich należących do siebie serwisów. Ilość treści jaką oferuje Disney+ jest wręcz przytłaczająca. Przyznam szczerze, że od debiutu platformy w Polsce sporadycznie odwiedzam inne serwisy VOD. Netflix w ostatnich dwóch miesiącach przyciągnął mnie jedynie czwartym sezonem Stranger Things i najnowszymi odcinkami Umbrella Academy. W przypadku HBO było jeszcze gorzej.

Z Disney'em wygląda to zgoła odmiennie, niemal każdego wieczora odwiedzam serwis i „kompletuje” kolejne seriale z uniwersów Marvela i Star Wars. WandaVision, Hawkeye, Loki, Mandalorian, Księga Boby Fetta, to tylko kilka z pozycji, które mam już za sobą i przyniosły mi mnóstwo frajdy. W przerwach pomiędzy przygodami superbohaterów i Jedi z chęcią odświeżam sobie m.in. znakomitą Futuramę (której wszystkie odcinki możecie legalnie obejrzeć tylko właśnie na Disney+).

Jestem przekonany, że repertuar pozycji dostępnych na Disney+ może ukontentować niemal każdego kinomana. Warto bowiem pamiętać, że platforma „Myszki Miki” to nie tylko Marvel i Star Wars, ale również setki filmów i seriali nie wchodzących w skład tych marek. Znajdziemy tu zarówno premierowe tytuły jak Prey bądź Buzz Astral, ale też klasyki, w postaci całej serii filmów „Obcy” i „Predator”, a także kultowe seriale: Simpsonowie, Zagubieni, Z Archiwum-X czy The Walking Dead. Do tego liczne filmy dokumentalne i animacja dla najmłodszych.

Disney+ to jednak nie tylko filmy i seriale. Serwis zachwycił mnie też rozwiązaniami technologicznymi, które wykorzystuje. Większość materiałów obejrzymy w rozdzielczości 4K, nie brakuje też wsparcia dla takich rozwiązań jak Dolby Vision (HDR) czy Dolby Atmos, które dodatkowo potęgują doznania płynące z seansu.

Co istotne, wszystko to otrzymujemy w niezwykle atrakcyjnej cenie – 28,99 za miesiąc, bądź jeszcze taniej - 289,99 zł za rok. Dla porównania, najtańszy abonament Netflix kosztuje 29,99 za miesiąc, a w zamian otrzymujemy dostęp do materiałów wideo w jakości SD (480p) i tylko na jednym ekranie jednocześnie. Dopiero plan Premium Netflixa (za 60 zł miesięcznie) oferuje nam rozwiązania techniczne na poziomie Disney+ (4K, HDR, itp.). Oczywiście istnieje obawa, że Disney w końcu podniesie ceny abonamentu, ale póki co nie powinniśmy się tym martwić.

Na oficjalny dostęp do Disney+ w Polsce czekaliśmy bardzo długo, ostatecznie jednak debiut nowej platformy okazał się przysłowiowym „strzałem w 10”. Premiera nowego VOD przyćmiła debiuty największych konkurentów, w tym Netflixa czy HBO Max. Ten pierwszy oferował w dniu premiery w Polsce mocno okrojoną bibliotekę. HBO Max wypadł nieco lepiej, ale jak się ostatnio okazało, serwis ten niedługo najprawdopodobniej przestanie istnieć, przynajmniej w takiej formie, jak obecnie. Platforma Disney'a maluje nam się zatem na największego kandydata do przejęcia roli lidera w dziedzinie VOD.