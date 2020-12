Oclean X Pro – inteligentna szczoteczka soniczna od Xiaomi

Do asortymentu produktów marki Ocean, należącej do Xiaomi, dołączyła nowoczesna, inteligentna szczoteczka soniczna - Oclean X Pro. Pozwoli ona jeszcze skuteczniej dbać o higienę jamy ustnej, która jest bardziej istotna, niż się wydaje.

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z 2017 roku, prawie połowa ludzi na świecie cierpi na choroby jamy ustnej. W większości są to dzieci i młodzież, ale do tego niezaszczytnego grona należą także kobiety w ciąży. Nie każdy jednak wie, że w ich przypadku jest to wyjątkowo groźne, bakterie jamy ustnej mogą bowiem doprowadzić nawet do zakażenia płodu.

Z tego samego raportu możemy dowiedzieć się także, że najskuteczniejszym obecnie środkiem do zapobiegania rozmnażania bakterii i rozwoju chorób jamy ustnej jest po prostu dokładne czyszczenie zębów. Elektryczne szczoteczki natomiast, są obecnie najskuteczniejszym, ogólnodostępnym narzędziem do tego celu. Jednakże wybór odpowiedniej dla nas szczoteczki nie jest wcale prosty.

Wśród wiodących przedstawicieli produktów do dbania o higienę ustną jest choćby Ocean, marka należąca do firmy Xiaomi. Do jej oferty dołączyła właśnie nowoczesna szczoteczka soniczna Oclean X Pro. Na czym polega jej nowoczesność?

Przede wszystkim moc i higiena

Oclean X Pro ma zamontowany silnik 220gf.cm, powalający na prędkość wibracji na poziomie 42 000 obrotów na minutę, czyli około 700 razy na sekundę. Dzięki temu, jest ona w stanie nie tylko szybciej oraz dokładniej czyścić zęby, ale i generować podczas wibracji mikropęcherzyki powietrza, które ten proces wspomagają. Dodatkowo, w szczoteczce zastosowano specjalne, antybakteryjne i odporne na eksploatację włosie DUPONT, które w połączeniu z budową w formie trójwymiarowego łuku pozwala na dokładne dotarcie nawet do trudno dostępnych miejsc oraz pomaga czyścić kamień i płytkę nazębną, m.in. skutecznie usuwając uporczywe plamy, znajdujące się na powierzchni zębów. Wewnątrz szczoteczki został zamontowany także 6-osiowy żyroskop, reagujący na zmiany położenia szczoteczki oraz szybkość jej przesuwania podczas szczotkowania.

Nowoczesne technologie

Kolejnym atutem sprzętu jest jego nowoczesność. Oclean X Pro należy do prekursorów w swojej dziedzinie, a to dzięki zastosowaniu m.in. dotykowego ekranu elektronicznego, na którym mamy możliwość zmiany trybu, intensywności oraz czasu czyszczenia. Możemy również, bezpośrednio na nim zobaczyć wyniki naszego mycia zębów, za sprawą technologii monitorowania procesu szczotkowania.

Dzięki połączeniu: śledzenia „pola martwego” podczas mycia zębów, algorytmu dzielącego uzębienie na osiem obszarów oraz inteligentnej aplikacji, umożliwiającej personalizację programu szczotkowania, Oclean X Pro pozwala na dostosowanie zabiegów higieny jamy ustnej do sposobu mycia oraz uzębienia użytkownika. Prowadzi to nie tylko do skuteczniejszego czyszczenia zębów, ale również do wyrabiania zdrowych nawyków związanych z tym procesem.

Dodatkowym plusem Oclean X Pro jest także spory wybór kolorów szczoteczek, dzięki czemu możemy wybrać barwę, która najbardziej nam odpowiada.

Dbającym o higienę ogólną, przyda się także domowy oczyszczacz powietrza. Nasz ranking urządzeń tego typu znajdziecie tutaj.