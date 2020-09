Oculus Quest 2 - poznaliśmy szczegóły na temat nowych gogli VR

Następca znakomitych gogli VR - Oculus Quest, już tu jest i prezentuje się znakomicie.

Oculus Quest to jedne z najciekawszy gogli VR na rynku. Ergonomiczny design, solidne podzespoły i atrakcyjna cena sprawiły, że Facebook miał powody do dumy. Kolejna generacja gogli wydawała się zatem bardziej niż pewna. Oculus Quest 2 zostanie oficjalnie zaprezentowany dopiero w najbliższą środę, podczas wydarzenia Facebook Connect. Jednak, jak to często bywa, "wyciek" informacji popsuł producentowi niespodziankę.

Oculus Quest 2 - co nowego?

Z informacji, które trafiły dzisiaj do sieci dowiadujemy się, że okulary Oculus Quest 2 zapewnią użytkownikom wyjątkowe doznania, a to m.in. za sprawą nowych ekranów, mających zapewnić rozdzielczość zbliżoną do 4K, oferując jednocześnie 50% więcej pikseli niż pierwowzór. Zmodyfikowano również design urządzenia - gogle są wyraźnie lżejsze i mniejsze od oryginału, co z całą pewnością przełoży się na komfort użytkowania.

Za wydajną pracę urządzenia odpowiadać będzie procesor Qualcomm Snapdragon XR2, wspierany przez 6 GB pamięci RAM. Producent zadbał również o 256 GB przestrzeni na dane użytkownika. Wśród licznych zmian i nowości należy wyróżnić jeszcze: wsparcie dla dźwięku pozycyjnego 3D, poprawione kontrolery, a także możliwość zabawy z wykorzystaniem samych dłoni.

Warto też dodać, że Oculus Quest 2 to w pełni samodzielne gogle VR. Oznacza to, że nie potrzebują do zabawy dodatkowego urządzenia (np. PC).

Oculus Quest 2 - data premiery i cena

Niestety, wśród opublikowanych dzisiaj informacji nie znaleźliśmy ani słowa o dacie premiery. Niewiadomą stanowi również cena urządzenia. Warto przypomnieć, że pierwszy Oculus Quest zadebiutował w cenie 399 dolarów.

