Oculus Quest - gogle VR już z obsługą za pomocą dłoni

Najnowsza aktualizacja oprogramowania gogli Oculus Quest wprowadziła możliwość kontroli za pomocą dłoni.

Marka Oculus należąca obecnie do Facebooka, to jeden z największych graczy na rynku wirtualnej rzeczywistości. Firma nie osiada jednak na laurach i cały czas stara się rozwijać swoje urządzenia. W zeszłym roku zaprezentowano rewolucyjne gogle Oculus Quest, które właśnie doczekały się najnowszej aktualizacji systemowej, w której pojawiła się zupełnie nowa możliwość interakcji z wirtualnymi światami.

Zapowiedziana obsługa za pomocą dłoni miała trafić do gogli dopiero na początku 2020 roku, jednak jak poinformowali dzisiaj przedstawiciele Oculusa, jest ona już dostępna na goglach Oculus Quest w ramach najnowszej aktualizacji. Póki co, nowy sposób kontroli jest dostępny jednie w wersji beta, ale to wystarczy, aby poczuć przedsmak zupełnie nowych możliwości.

Dzięki nowatorskiej obsłudze za pomocą dłoni, do pełnego korzystania z dobrodziejstw wirtualnej rzeczywistości wystarczą same gogle Oculus Quest, które są w pełni autonomicznym sprzętem. Oznacza to, że do działania nie wymagają dodatkowego urządzenia (np. PC czy konsoli).

Dla przypomnienia, Oculus Quest wyposażono w dwa ekrany (po jednym dla każdego oka) o rozdzielczości 1600 x 1440 pikseli (ich łączna rozdzielczość wynosi 3200 x 1440 pikseli). Gogle posiadają również cztery szerokokątne kamery, które odpowiadają za śledzenie ruchu i pozycji użytkownika w pomieszczeniach.

Gogle Oculus Quest i sterowanie za pomocą dłoni mogą zrewolucjonizować rynek VR. Kontrolery choć wygodne i precyzyjne to nie pozwalają na pełną immersję, zupełnie inaczej wygląda to w sytuacji, w której możemy sterować wszystkim za pomocą gestów. Pierwsze gry i aplikacje zewnętrznych deweloperów, które skorzystają z nowych możliwości zadebiutują już w styczniu 2020 roku.

źródło: Oculus