Oczyszczacz powietrza z funkcją wentylacji? Sprawdzamy, co proponuje Dyson

Upały zdają się nie mijać, a nasze mieszkania stają się coraz bardziej nagrzane. W poszukiwaniu rozwiązania, natrafiliśmy na nowe urządzenia od Dyson - sprawdźmy, co prezentują.

Oczyszczacz powietrza z funkcją wentylacji?

Na rynku pojawia się coraz więcej nowoczesnych rozwiązań, które mają sprostać naszym rosnącym oczekiwaniom. Część z nich spisuje się na medal, a część budzi pewne wątpliwości i rozczarowania. Tyczy się to również sprzętu, który ma za zadanie oczyszczać powietrze w mieszkaniu lub wentylować przestrzeń w trakcie trwających upałów. Dziś wzięliśmy pod lupę nowy sprzęt od firmy Dyson, który z pomocą innowacyjnych technologii, ma sprostać dwóm powyższym wyzwaniom. Czy rzeczywiście modele Purifier Cool™ Formaldehyde TP09 oraz Purifier Cool Autoreact™ TP7A będą w stanie oczyścić powietrze, a jednocześnie zadbać o komfort termiczny?

Źródło: Dyson

Purifier Cool™ Formaldehyde TP09 & Purifier Cool Autoreact™ TP7A

Urządzenia słyną na rynku w zakresie oczyszczania powietrza. Osobiście mieliśmy okazję przetestować sprzęty, a z naszymi subiektywnymi odczuciami możemy zapoznać się w tym wpisie. Są zdolne do wykrywania szkodliwych cząsteczek wielkości zaledwie 0,1 mikrometra, a niestety i w naszych mieszkaniach - nie brakuje różnego rodzaju zanieczyszczeń. Obejmują one w dużej mierze pyły zawieszone takie jak PM2.5 oraz PM10, ale i kurz, wirusy czy alergeny. W przypadku modelu Purifier Cool™ Formaldehyde TP09, ma on zdolność do wykrywania i usuwania formaldehydu. Jest to możliwe dzięki technologii półprzewodnikowego wykrywania. Dużym plusem jest również możliwość sterowania pracą urządzenia z poziomu aplikacji Dyson Link.

Urządzenia mogą być pomocne nie tylko dla osób cierpiących na alergię lub choroby układu oddechowego, ale i zdrowych domowników - niezależnie od wieku. Jak wskazują najnowsze raporty, powietrze którym oddychamy bywa coraz bardziej zanieczyszczone. Niestety wraz z wdychaniem związków, i my możemy nabawić się pewnych dolegliwości. Warto wspomnieć, że wiele osób sukcesywnie bada poziom szkodliwych substancji w domu za pomocą monitorów jakości. W przypadku oczyszczaczy takich jak m.in. Dyson, sprzęt nieustannie bada jakość powietrza i analizuje wyniki. Dzięki temu, może działać zarówno w trybie indywidualnych ustawień, jak i automatycznych (dostosowując się do warunków).

Źródło: Dyson

Technologia Air Multiplier™

Słoneczne dni, którym towarzyszy błękitne niebo to zdecydowany atut lata, jednak przegrzanie nigdy nie wróży nic dobrego. Niezależnie od tego czy spędzamy lato w mieszkaniu, murowanym domu czy obiekcie letniskowym - nie uciekniemy przed upałem. W przypadku tytułowych produktów, producent postawił na technologię Air Multiplier™. Działanie urządzenia umożliwia wytworzenie chłodzącego strumienia powietrza o wydajności 290 l na sekundę. Rozwiązanie jest dość niekonwencjonalne, ponieważ klasyczne wentylatory działają na zasadzie wytwarzania różnicy ciśnień i uaktywniania ruchu powietrza. Tym samym, pozorny powiew jest zbliżony do wytwarzania wiatru wachlarzem. W przypadku innowacyjnego urządzenia, sam proces odbywa się wewnątrz urządzenia.

Źródło: Dyson

Oczyszczacz powietrza z funkcją wentylacji - czy warto?

Jak wynika z badań, modele Dyson Purifier Cool™ Formaldehyde TP09 oraz Dyson Purifier Cool Autoreact™ TP7A mogą usuwać nawet do 99,95% zanieczyszczeń o wielkości zaledwie 0,1 mikrometra. Uszczelnienie zgodne ze standardem HEPA H133 to czynnik, który wpływ na skuteczność podczas stosowania. Na rynku znajdziemy niezliczoną ilość ofert oczyszczaczy, jak i wyspecjalizowanych wentylatorów, natomiast wizja zagospodarowania kolejnej przestrzeni dla urządzeń bywa kłopotliwa. Przyjrzeliśmy się urządzeniom właśnie ze względu na funkcjonalność, sprzęt 2 w 1 to dość ciekawe rozwiązanie! Reasumując, jeśli chcesz zainwestować w dobry oczyszczacz powietrza, a dodatkowo planujesz zakup urządzenia wentylującego - warto postawić na urządzenie, które spełni dwa zadania jednocześnie.