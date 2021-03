Oczyszczacz powietrza zwalczający koronawirusa

Firmy PYURE i CAE opracowały urządzenie odkażające powietrze, które usuwa z otoczenia koronawirusa.

W dobie walki z pandemią Covid-19 każda pomoc jest cenna. Choć od początku kryzysu najbardziej wyczekiwane było stworzenie szczepionek, co zresztą się udało, to już teraz wiadomo, że jest to zbyt mało, aby szybko i sprawnie zażegnać zagrożenie. Tym bardziej, iż walka ta toczy się na wielu frontach: zabezpieczania szczepionkami, pomocy medycznej dla chorych, opracowywania leków oraz ograniczania rozprzestrzeniania samego koronawirusa. Właśnie do tej ostatniej kategorii należy nowe urządzenie, które będzie produkowane we współpracy kanadyjskiej firmy CAE oraz PYURE.

Jak wiadomo, SARS-CoV-2 jest wirusem szybko rozprzestrzeniającym się i silnie zakaźnym. Dlatego też ważne jest zachowanie wszelkich możliwych środków ostrożności oraz wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Na szczęście, do repertuaru przydatnych do ochrony przed koronawirusem narzędzi dołączyło teraz kolejne – oczyszczacz powietrza. Właściwie, to trafniejszym określeniem byłoby odkażacz powietrza, ponieważ w przeciwieństwie do tego typu urządzeń nie usuwa on z otoczenia jedynie klasycznych zanieczyszczeń, ale też wirusy, w tym wirus SARS-CoV-2.

Jak działa odkażacz powietrza?

Sprzęt bazuje na naturalnym procesie odkażania środowiska za pomocą światła słonecznego. Dzięki czemu rozprasza utleniacze i hydroksyme wewnątrz danego pomieszczenia, w ten sposób „dezynfekując” znajdujące się w nim powietrze. Tym sposobem, w miejscach takich zostaje znacznie ograniczona transmisja wirusa. Warto przy tym zaznaczyć, iż firma CAE, która opracowała to rozwiązanie ma już znaczny dorobek w dziedzinie opieki zdrowotnej (produkuje m.in. respiratory), a także lotnictwa.

Gdzie można dostać oczyszczacz zwalczający koronawirusa?

Niestety, puki co dopiero rusza produkcja oczyszczaczy powietrza zwalczających SARS-CoV-2. Choć producenci przewidują, że uda im się stworzyć około 55 tysięcy urządzeń jeszcze w tym roku, to w pierwszej kolejności trafią one nie na rynek konsumencki, a do placówek medycznych, opieki społecznej oraz szkół na terenie Ameryki Północnej#.

Puki co, zostają nam więc klasycznie sprzęty do oczyszczania powietrza.