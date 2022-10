Oczyszczacze powietrza w zawrotnych cenach na Amazon Prime 2022 - znalazłam kilka świetnych okazji

Do Amazon Prime Day odliczało wielu z nas - zwłaszcza, gdy planowaliśmy zakup droższego sprzętu. Wystartowały dwa dni wielkich rabatów, w tym również na oczyszczacze powietrza, które szczególnie przydadzą się podczas tegorocznej jesieni oraz zimy. Sprawdź, które modele znajdziesz w tańszej cenie.

Spis treści

Amazon Prime Day - dwa dni wielkich rabatów

Platforma świetnie radzi sobie na wielu rynkach, choć do Polski wkroczyła stosunkowo późno. Sklep oficjalnie ruszył w marcu ubiegłego roku, a pierwszy Amazon Prime Day dostępny za pośrednictwem polskiej witryny ukazał się w lipcu 2022 roku. Czy warto było czekać? Zdecydowanie, a akcje takie jak powyższa - tylko to udowadniają. Co więcej, mogą realnie przekonać wielu użytkowników do pierwszych zakupów za pomocą serwisu. Już dziś, ruszyła kolejna akcja z ekskluzywnymi okazjami - pełna promocji i rabatów, z zachowaniem ograniczonej dostępności wyłącznie dla subskrybentów Prime. Pora przyjrzeć się ofertom, które wywołują nie lada zainteresowanie, a mowa tu m.in. o oczyszczaczach powietrza!

Amazon Prime - oczyszczacze powietrza tańsze nawet o 37%

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite

PCADR 360m3/h i FCADR 120m3/h eliminują 99,97% sierści zwierząt, kurzu, pyłków, dymu, TVOC i drobnych cząstek do 0,3 mikrona.

Do oczyszczenia pomieszczenia o powierzchni 120 m2 wystarczy godzina.

Czujnik PM 2,5 do monitorowania drobnego pyłu z zanieczyszczeń powietrza.

Czujniki wilgotności i temperatury do wykrywania wilgotności.

Wskaźnik jakości powietrza zanieczyszczeń PM 2,5 może być jasny na pierwszy rzut oka.

Wyświetlanie temperatury, wilgotności i stanu pracy.

Promocyjna cena: 545,65 zł

Zobacz również:

BISSELL air220

3 etapy filtracji. Filtr z węglem aktywnym oraz bardzo wydajny filtr wstępny, który wychwytuje ponad 99% cząstek o wielkości od 0,3 mikrona.

Zautomatyzowany system CirQulate monitoruje jakość powietrza w pomieszczeniu i zapewnia oznaczone kolorami informacje zwrotne i dostosowuje prędkość wentylatora.

Ultracicha praca i automatyczny tryb nocny zapewniają spokojny sen.

W ciągu 60 minut Air220 oczyszcza powietrze w pomieszczeniu o wielkości 126 m2.

Promocyjna cena: 965,88 zł

Philips Seria 800

Oczyszczacz powietrza do 49 m2.

2-warstwowa filtracja usuwa zarazki, pył, alergeny oraz 99,9% zanieczyszczeń i aerozoli* do 0,003 mikrona.

Inteligentne czujniki mierzą jakość powietrza: wyświetla jakość powietrza w czasie rzeczywistym.

Wybiera prędkość w trybie automatycznym - oczyszcza pomieszczenie 20 m² w mniej niż 16 minut.

Niezwykle cichy tryb snu: idealny oczyszczacz powietrza do sypialni, posiadający bardzo cichy tryb pracy i przyciemniony wyświetlacz w trybie snu.

Niskie zużycie energii: oczyszczacz powietrza HEPA do domu filtruje powietrze, zużywając tyle samo energii co zwykła żarówka.

Promocyjna cena: 660,20 zł

Philips Seria 2000

Oczyszczacz powietrza do 79 m2.

3 ustawienia prędkości i tryb snu.

2-warstwowa filtracja usuwa zarazki, pył, alergeny oraz 99,9% zanieczyszczeń i aerozoli* do 0,003 mikrona.

Inteligentne czujniki mierzą jakość powietrza: wyświetla jakość powietrza w czasie rzeczywistym.

Wybiera prędkość w trybie automatycznym - oczyszcza pomieszczenie 20 m2 w mniej niż 9 minut.

Niezwykle cichy tryb snu: idealny oczyszczacz powietrza do sypialni, posiadający bardzo cichy tryb pracy i przyciemniony wyświetlacz w trybie snu.

Niskie zużycie energii: oczyszczacz powietrza HEPA do domu filtruje powietrze, zużywając tyle samo energii co zwykła żarówka.

Promocyjna cena: 1155,09 zł

Leitz TruSens Z-1000

Oczyszczacz powietrza do małych pomieszczeń do 23 m2.

Z filtrem cząstek stałych 360 stopni.

Filtr cząstek stałych 360 stopni wyłapuje zanieczyszczenia przenoszone przez powietrze jak stary, bakterie, wirusy oraz lotne gazy organiczne (VOC) oraz niektóre gazy/zapachy ze wszystkich kierunków. Lampa UV-C zabija zarazki przenoszone powietrzem i bakterie, które mogą zaplątać się w filtrze.

Technologia PureDirect rozprowadza powietrze w dwóch strumieniach.

CADR: 164 m3/h.

Łatwe sterowanie 3 prędkościami wentylatora i trybem UV-C za pomocą przycisku dotykowego.

Wyświetlacz informuje o konieczności wymiany filtrów, aby zapewnić optymalną wydajność czyszczenia.

Promocyjna cena: 341 zł

Jeśli chcesz zobaczyć więcej okazji, zajrzyj do: Amazon Prime Day: roboty sprzątające i odkurzacze bezprzewodowe - takie promocje robią wrażenie.