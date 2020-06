Oczyszczanie dysku na Windows 10 bez folderu Pobrane

Aktualizacja Październik 2018 dodała do funkcji "Oczyszczanie dysku" folder Pobrane. W Maj 2020 zostaje usunięty. Dlaczego?

Oczyszczanie dysku to praktyczna funkcja systemu, która umożliwia wyrzucenie z niego niepotrzebnych plików i odzyskanie w ten sposób miejsca. Jednak jak się okazało, dodanie tam folderu Pobrane zaszkodziło mniej doświadczonym użytkownikom - którzy zaznaczali wszystkie dostępne foldery jak leci. Tak więc w sytuacji, gdy ktoś miał w tym folderze pobrane pliki, zostawały one oczywiście kasowane. Dlatego Microsoft usunął ten folder z listy przeznaczonych do oczyszczenia w aktualizacji Maj 2020. Jak podał producent, domagali się tego sami użytkownicy.

Oczyszczanie dysku przedtem i teraz

Jednak opcja usuwania folderu Pobrane pozostaje nadal w Czujniku pamięci (znajdziesz go w Ustawieniach, w dziale System -> Pamięć. Dlatego jeśli masz włączony czujnik, a nie chcesz, aby pliki z tego miejsca były kasowane, musisz go odznaczyć.

Źródło: Windows Latest