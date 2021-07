Od 1 lipca - zmiany w szczepieniach na covid i urlopach [Aktualizacja 12.07.2021r]

Od jutra, czyli od 1 lipca obowiązywać będą nowe zasady w szczepieniach oraz przemieszczaniu się w obrębie Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie.

Pierwszy dzień lipca to idealny moment na wprowadzania nowych przepisów, które ułatwią nam życie w czasie pandemii. Szczególnie, że od tego właśnie momentu na dobre rozpoczyna się sezon urlopowy. Już od jutra w życie wchodzą trzy, wyjątkowo istotne zmiany związane zarówno ze szczepieniami przeciwko COVID-19, jak i przemieszczeniem się podczas wakacji. To informacje, które zdecydowanie należy znać.

Koniec ze szczepionkami firmy Pfizer dla niezaszczepionych

Koncern Pfizer zapowiedział niedawno zmniejszenie dostaw swoich szczepionek do Polski. W związku z tym, podjęto decyzję o ograniczeniu dystrybucji preparatu i przynajmniej tymczasowo przeznaczeniu posiadanych obecnie dawek na powtórne szczepienia osób, które przyjęły już pierwszą dawkę specyfiku. Dlatego też, osoby nie poddane dotychczas szczepieniu nie będą miały możliwości otrzymać substancji firmy Pfizer. Więcej na ten temat znajdziecie tutaj.

Szczepienia na urlopie

Rząd postanowił iść na przysłowiową rękę tegorocznym urlopowiczom. Szczególnie tym, którzy przyjęli już pierwszą dawkę szczepionek firm Pfizer, Moderna lub AstraZeneca (Johnson&Johnson jest preparatem jednodawkowym). Nawet pomimo możliwości wzięcia urlopu, wielu ludzi hamuje przed tym obecnie termin drugiego szczepienia. Od 1 lipca nie będzie to jednak już stanowić problemu, ponieważ będzie możliwość zmiany punktu szczepień i otrzymanie powtórnej iniekcji w dowolnym miejscu, nawet podczas wakacji (oczywiście na terenie Polski). Jak zorganizować takie szczepienie na wyjeździe dowiecie się tutaj.

Paszport covidowy

Od 1 lipca na terenie całej Unii Europejskiej obowiązywać będą także paszporty covidowe, inaczej certyfikaty covidowe. Już teraz może pobrać je całkowicie za darmo każdy, kto jest w pełni zaszczepiony. Umożliwiają one swobodne poruszanie się po państwach członkowskich UE i w wielu innych przypadkach znoszą przymus odbywania kwarantanny po przekroczeniu granicy oraz wymóg robienia testów na koronawirusa. Dokładne informacje na ten temat zawarto tutaj.

Loteria szczepionkowa

Z dniem 1 lipca ruszyła także długo zapowiadana loteria szczepionkowa, mająca zachęcić polaków do szczepień przeciw COVID-19. Wystarczy mieć ukończone 18 lat i być w pełni zaczepionym, aby móc aż cztery razy mieć szansę na wygranie naprawdę ciekawych nagród. Zaszczepieni od 1 lipca automatycznie wezmą udział w losowaniach, natomiast osoby zaszczepione przed tym terminem, muszą wyrazić chęć wzięcia udziału w akcji. Szczegółowe informacje na temat zapisów, losowań i nagród znajdziecie tutaj.

Kolejne działania niepożądane na ulotce AstraZeneca

Bez wcześniejszych zapowiedzi, od 1 lipca zmieniła się także treść ulotek szczepionki przeciw koronawirusowi od koncernu AstraZeneca. Do listy działań niepożądanych, które mogą wystąpić po iniekcji preparatem dodano:

choroba grypopodobna

obrzęk naczynioruchowy

ból kończyn

ból brzucha

pokrzywka

letarg

astenia (stan słabości fizycznej i psychicznej organizmu)

W nowej wersji ulotek znajdują się też dodatkowe wytyczne, dotyczące przechowywania fiolek z preparatem oraz przeciwwskazania do przyjęcia specyfiku, w postaci:

zakrzepicy z małopłytkowością

wystąpienie w przeszłości zespołu przesiąkania włośniczek

Więcej informacji na temat szczepionki Vaxzevria od AstraZeneca znajdziecie tutaj.

Wjazd do krajów obcych

W związku ze wzrostem zakażeń wariantem Delta, poszczególne kraje postanowiły zaostrzyć politykę dotyczącą turystów. Dlatego też, wjeżdżając do Chorwacji należy okazać:

Zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu

Zaświadczenie o przyjęciu jednej dawki szczepionek Moderna, Pfizer, AstraZeneca lub Sputnik - co najmniej 22 dni przed przekroczeniem granicy

Zaświadczenie lekarskie o przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Negatywny wynik testu PCR (zrobiony w ciągu 72 godzin)

Negatywny wynik szybkiego testu antygenowego (zrobiony w ciągu 48 godzin)

Osoby nie posiadające powyższych dokumentów zostaną automatycznie skierowane na kwarantannę przez służbę graniczną.

W Portugalii natomiast przywrócono ograniczenia liczby osób oraz funkcjonowania placówek handlowo usługowych, a osoby chcące w weekend zjeść posiłek wewnątrz restauracji muszą przedstawić takie zaświadczenia, jak przy wjeździe do Chorwacji.

Słowacja powróciła do poszczególnych obostrzeń od 9 lipca i wszystkie osoby niezaszczepione, wjeżdżające do kraju, będą zobligowane do przejścia kwarantanny. W Czechach natomiast ponownie należy okazać negatywny wynik testu PCR podczas wypełniania kwestionariusza na granicy. Wpuszczane są także osoby w pełni zaszczepione, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od przyjęcia drugiej dawki. Zaznaczono także, że w przeciwieństwie do wcześniejszych ustaleń, osoby po pojedynczej aplikacji jednego z dwudawkowych preparatów przeciw COVID-19 (Pfizer, AstraZeneca, Moderna), nie będę traktowane jak w pełni zaszczepieni.

Dotychczasowe obostrzenia przedłuża też Szkocja oraz Izrael, który w lipcu miał otworzyć granice dla turystów, co jednak nie nastąpi. Natomiast od 14 lipca na Maltę wpuszczone zostaną jedynie osoby w pełni zaszczepione.

