Od dziś iPhone Xs i iPhone Xs Max dostępne w Polsce. Ujawniono koszt komponentów

Najnowsze smartfony Apple właśnie trafiają do polskich sklepów. Tymczasem specjalizujący się w temacie rozkładania telefonów na czynniki pierwsze serwis TechInsights dokonał analizy kosztów produkcji iPhone’a Xs oraz iPhone’a Xs Max. Wyniki i kwoty prezentują się nad wyraz ciekawie.

W przypadku większego iPhone’a Xs Max w najpopularniejszej wersji o pojemności 256 GB koszt wszystkich komponentów według wyliczeń serwisu TechInsights wynosi 453 dol. Dla porównania wszystkie elementy potrzebne do zbudowania iPhone’a X kosztowały 395,44 dol. (zatem o ponad 50 dol. mniej). Skąd taka różnica?

Najdroższym składnikiem smartfonu jest oczywiście wyświetlacz OLED, którego cenę ustalono na 90,5 dol. Równie kosztowny okazuje się nowy procesor A12 Bionic wykonany jako jeden z pierwszych na rynku w procesie produkcyjnym 7 nm. Apple musi za niego zapłacić 72 dol. Swoje kosztuje również pamięć smartfonu (w wypadku iPhone’a Xs Max - 64,5 dol.).

Nie da się ukryć, że ogólne koszty produkcji iPhone’a Xs Max wzrosły za sprawą nieco większej przekątnej ekranu oraz obudowy w stosunku do iPhone’a X. Ogólna suma to i tak niewielka składowa końcowej ceny smartfonu w Polsce. Warto przypomnieć, że za edycję o pojemności 256 GB zapłacimy 6229 złotych. Najdroższy wariant o pojemności 512 to już kosmiczne 7219 złotych.