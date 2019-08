Od dziś iPhone'a naprawisz taniej

Apple w końcu postanowiło sprzedawać oryginalne części również nieautoryzowanym serwisom.

Na krótko przed premierą kolejnej generacji iPhone'a Apple ogłosiło nowy program, dzięki którym naprawy używanych modeli staną się tańsze. Od teraz również nieautoryzowane serwisy mogą kupować oryginalne części bezpośrednio od Apple.

Źródło: macworld

To znaczna zmiana. Do chwili obecnej Apple dostarczało narzędzia oraz części tylko i wyłączenie do Apple Genius Bar, Apple Store oraz w krajach takich, jak Polska do autoryzowanych serwisów. Od teraz "te same oryginalne części, narzędzia, szkolenia, instrukcje napraw i diagnostyki" będą dostępne również dla serwisów nie posiadających autoryzacji Apple. Program ten ograniczony jest do napraw nieobjętych gwarancją iPhone'a.

Co to oznacza? Od teraz duże i małe serwisy będą mogły skorzystać z oryginalnych części oraz instrukcji serwisowych bez poddawania się rygorystycznej certyfikacji Apple, aby stać się autoryzowanym dostawcą usług. Trzeba jednak pamiętać, że istnieją pewne obostrzenia, dzięki którym jakość wykonywanych usług ma stać na wysokim poziomie. Warsztaty i serwisy ubiegające się o przynależność do programu dającą dostęp do części i instrukcji muszą posiadać certyfikowanego prze Apple serwisanta. Wymaga to zdania egzaminu z podstaw serwisowania Apple oraz egzaminu certyfikacyjnego ACiT 2019 iOS Service Certification Examation. Dodatkowo lokalizacja sklepu musi znajdować się w publicznie dostępnej przestrzeni komercyjnej. Firma chce uniknąć naprawiania swoich urządzeń w miejscach bez odpowiedniej infrastruktury.

W chwili obecnej program ograniczony jest do Stanów Zjednoczonych. Apple informuje, że współpracuje z 20 niezależnymi firmami naprawczymi na terenie Europy i Azji, aby wprowadzić program pilotażowy również w innych częściach świata.