Od dzisiaj dzięki Teams możesz rozmawiać z każdym. Wystarczy tylko jedna rzecz

W Teams pojawia się nowa funkcjonalność - już możesz z niej korzystać pod jednym warunkiem.

Popularny komunikator Teams jest przez Microsoft cały czas rozwijany i usprawniany. Nowa funkcja, która pojawia się w nim już dzisiaj, umożliwia prowadzenie rozmów z każdym - nie tylko osobami należącymi do tej samej organizacji, ale po prostu mającymi własne konto w komunikatorze. Potrzebujesz do tego tylko adresu e-mail interlokutora - musi być to ten sam adres, który jest przez tę osobę używany w komunikatorze. Jeśli go wprowadzisz - gotowe, już możecie rozmawiać. Można także użyć numeru telefonu.

Dzięki nowej funkcji możliwa jest rozmowa tylko we dwoje, jak również grupowa. Co ciekawe, można zaprosić do rozmowy kogoś, kto w ogóle nie używa Teams. Otrzyma wiadomość SMS lub e-mail zapraszającą do założenia konta w celu przeprowadzenia konwersacji. Nowa funkcja ma również pozytywne aspekty dla biznesu - użytkownicy korporacyjni będą mogli w ten sposób kontaktować się z użytkownikami prywatnymi. W przypadku firm administratorzy będą mieli możliwość kontrolowania dostępu do kont firmowych przez osoby z zewnątrz. Odpowiednie opcje już pojawiły się w ustawieniach aplikacji.

Źródło: WindowsCentral