Od tostera do smartfona 5G

Japońska firma oferująca stylowe urządzenia domowe łączy siły z Softbankiem i Kyoceą, aby stworzyć nowy smartfon 5G.

Firma Balmuda jest znana przede wszystkim z Tostera Balmuda, którego można kupić choćby w sklepie Museum of Modern Art w Nowym Jorku za 329 dolarów. W Japonii urządzenie stało się już kultowe, a na jego zakup trzeba czekać czasami nawet aż trzy miesiące! Ma całkiem ciekawy design, stylowy kubeczek do nalewania wody w zestawie i wydaje delikatne odgłosy w trakcie przekręcania timera. Ponoć tosty wychodzą idealnie chrupkie z wierzchu i puszyste w środku. Balmuda zajmuje się także produkcją oczyszczaczy i nawilżaczy powietrza, oświetlenia, głośników czy urządzeń do gotowania ryżu. Tym bardziej ciekawi, co nowego Japończycy mogliby wnieść na rynek mobilny. Po tak kultowym urządzeniu, jak wyżej wspomniany toster, z pewnością będzie to coś stylowego.

Oto oficjalna zapowiedź udostępniona przez firmę:

Bazując na doświadczeniu i osiągnięciach kultywowanych w branży AGD, chcielibyśmy doświadczyć czegoś nowego i zapowiedzieć unikalny produkt Balmuda na rynku mobilnym, który staje się coraz bardziej utowarowiony i będzie dla nas nowym rodzajem biznesu. Ponieważ nie posiadamy do tego swojej fabryki, rozpoczniemy naszą działalność z firmą Kyocera Corporation jako partnerem produkcyjnym.

Zobacz także: Najlepsze nadchodzące smartfony 2021 roku

Źródło: theverge.com