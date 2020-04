Odbierz 10 GB za darmo od T-Mobile

Cotygodniowa akcja Happy Fridays oferuje ciekawe prezenty dla użytkowników sieci komórkowej T-Mobile. Tym razem do odebrania jest 10 GB internetu. Sprawdź, jak skorzystać z promocji.

Bonusowe pakiety od T-Mobile to już niemal tradycja. W przeciągu ostatnich miesięcy użytkownicy mogli skorzystać z wielu atrakcyjnych ofert oraz darmowych pakietów w ramach akcji społecznościowej #zostańwdomu i kampanii reklamowej Jesteśmy dla Ciebie. Operator nie rezygnuje z obdarowywania swoich klientów prezentami i jak co tydzień proponuje kolejną promocję - 10 gigabajtów internetu za darmo dla wszystkich użytkowników T-Mobile.

Z oferty mogą skorzystać wszyscy klienci T-Mobile Na kartę oraz MIX od jutra (tj. 24.04.2020 r.) do niedzieli 26 kwietnia, do końca dnia. Aby aktywować darmowe 10 gigabajtów internetu, należy zalogować się na aplikacji Mój T-Mobile i wybrać promocyjną ofertę w ramach akcji Happy Fridays. W ciągu 72 godzin od zlecenia, użytkownik otrzyma potwierdzenie przyznania darmowej paczki danych.

Bezpłatny transfer 10 GB jest ważny przez 7 dni dla klientów T-Mobile Na kartę i MIX, natomiast dla abonentów - do wystawienia faktury.

Darmowy transfer internetu warto wykorzystać podczas nauki online oraz do wideokonferencji z pracownikami bądź znajomymi. Do tego polecamy tani laptop, który to ułatwi.