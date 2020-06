Odbierz 1000 darmowych minut na Dzień Ojca od T-Mobile - promocja rusza juz dzisiaj

Z okazji Dnia Ojca sieć komórkowa T-Mobile przygotowała specjalną ofertę dla swoich klientów na kartę oraz MIX. Do odebrania jest 1000 darmowych minut na rozmowy, do wykorzystania przez 3 dni. Promocja rusza 22 czerwca i będzie dostępna do 24 czerwca. Skorzystaj z okazji!