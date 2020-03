Odbierz 20 zł na zakupy w Google Play w ramach akcji #zostanwdomu

Play po raz kolejny proponuje atrakcyjną promocje dla wszystkich użytkowników. Tym razem możemy zyskać 20 zł na zakupy w aplikacji Google Play i cieszyć się rozrywką. Oferta jest ważna do końca marca, więc warto się pośpieszyć.

Wiele firm i serwisów internetowych umożliwia klientom łatwiejsze funkcjonowanie w tym nietypowym czasie, proponując darmowego pakiety internetu czy inne promocyjne usługi. W społecznej akcji #zostanwdomu uczestniczy również sieć Play, która oferuje użytkownikom 20 zł zniżki na zakupy w mobilnym sklepie Google Play, przy płatności za pomocą Zapłać z Play, o której więcej dowiecie się tutaj: www.play.pl/uslugi/zaplac-z-play . Akcja trwa do 31 marca, więc zrobić to jak najszybciej.

Z promocji mogą skorzystać klienci, posiadający abonament w sieci komórkowej Play oraz użytkownicy Red Bull Mobile, którzy nie korzystali z tej formy płatności w ciągu ostatniego roku.

Jak skorzystać z promocji?

Uruchom aplikację Google Play na swoim telefonie, następnie wybierz dowolną grę, aplikację lub książkę, którą chcesz kupić i zaznacz Zapłać z Play jako metodę płatności. Po akceptacji podanej kwoty w sklepie Google Play, zniżka zostanie uwzględniona na rachunku w Play. Powiadomienie o skorzystaniu z promocji powinno przyjść SMS-em. Od kupionego produktu będzie odliczone 20 zł na rachunku.

Jak ustawić metodę płatności Zapłać w Play?

Należy wejść do aplikacji Google Play na swoim telefonie, następnie przejść do ustawień, klikając w lewy górny róg, nacisnąć przycisk „Konto”, a po otwarciu okna wybrać „Formy płatności”. Dalej należy wybrać „skorzystaj z płatności przez operatora Play” i przejść do zakupu danego produktu.

