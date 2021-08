Odbierz 299 zł na zakupy w Biedronce! Genialna okazja tylko dzisiaj

Odbierz voucher na 299 zł w Biedronce, spełniając jeden warunek. Promocja trwa tylko przez jeden dzień. Zobacz, jak z niej skorzystać.

W Biedronce trwa akcja Żegnamy wakacje, witamy superokazje, a w związku z tym przygotowano specjalna promocję - tylko we wtorek 31 sierpnia, kupując ekspres do kawy Delta Q (z kartą Moja Biedronka) w otrzymasz voucher o wartości ekspresu - 299 zł lub 199 zł wybranej wersji sprzętu (ze spieniaczem do mleka lub bez) - do wykorzystania na zakupy w sklepach sieci. W ramach oferty można kupić maksymalnie dwa ekspresy.

Vouchery na zakupy można wykorzystać przez cały miesiąc począwszy 1 września do czwartku 30 września. W ramach jednych zakupów (na jednym paragonie) można wykorzystać wyłącznie jeden voucher. Oferta obowiązuje wyłącznie we wtorek 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Voucher można wykorzystać wyłącznie na jednorazowe zakupy produktów za kwotę wyższą niż wartość Vouchera o co najmniej 1 zł.

Więcej informacji o ekspresach Delta Q można znaleźć pod tym adresem.

Szczegółowy regulamin akcji oraz lista produktów i wyłączeń znajdują się na stronie biedronka.pl.

